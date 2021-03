Spaccata nella notte alla bottega del caffè in via Mantova. Danni per 3.000 euro

È stato un botto tremendo quello che alle 4.40 della notte in via Mantova ha svegliato tutti i vicini.

Un uomo un bicicletta dopo essersi avvicinato alla Bottega del caffè non ci ha pensato due volte e ha buttato giù le vetrine del bar. Poi è entrato cercando qualcosa da rubare ma è uscito a mani vuote perché nella cassa non c’era nemmeno un euro.

Nel frattempo le forze dell’ordine allertate dai residenti sono arrivate sul posto.

Pubblicità Pubblicità

«Dopo aver rovistato è uscito con una birra in mano – spiega al telefono Alfred Bahaj, il titolare del negozio – nelle immagini registrate dal circuito di video sorveglianza si vede che è un povero disgraziato»

Rimane il danno: «I danni sono di circa 3.000 euro, siamo assicurati – aggiunge il titolare – speriamo ora che l’assicurazione paghi». Rimane l’amarezza per l’ennesimo atto vandalico che alla fine non ha portato a nulla. Danni per 3.000 euro per rubare una birra.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno preso visione delle immagini delle telecamere e raccolto la denuncia del titolare. Il ladro dovrebbe avere le ore contate.

Pubblicità Pubblicità