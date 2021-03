Spaccata alla Bottega del Caffè: ecco le immagini del ladro in azione

È stato diffuso dal titolare della Bottega del Caffè di via Mantova il video della «spaccata» avvenuto stanotte alle 4.40 in via Mantova.

Il nostro quotidiano ne aveva parlato pubblicando un articolo stamane quasi in tempo reale. Dopo aver letteralmente abbattuto la vetrina, il ladro giunto sul posto in bicicletta, è entrato dentro il negozio scivolando e andando a sbattere contro un cartellone pubblicitario.

Poi si è avviato spedito dietro il bancone dove era presente la cassa. Per lui però è arrivata l’amara sorpresa: nella cassa infatti non era presente nemmeno un euro. Armato di pila ha cercato affannosamente qualcos’altro da rubare non trovando nulla. Prima di uscire da dietro il banco artiglia una bottiglia di birra e se la porta dietro mentre fugge.

Il tutto in 30 secondi. Un giovane ladro insomma impacciato e con poca esperienza. Lo conferma anche lo stesso titolare dell’esercizio commerciale: «Dopo aver rovistato è uscito con una birra in mano – spiega al telefono Alfred Bahaj, il titolare del negozio – nelle immagini registrate dal circuito di video sorveglianza si vede che è un povero disgraziato»

Rimane il danno: «I danni sono di circa 3.000 euro, siamo assicurati – aggiunge il titolare – speriamo ora che l’assicurazione paghi». Rimane l’amarezza per l’ennesimo atto vandalico che alla fine non ha portato a nulla. Danni per 3.000 euro per rubare una birra.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno preso visione delle immagini delle telecamere e raccolto la denuncia del titolare. Il ladro dovrebbe avere le ore contate.

Nel merito sull’argomento segnaliamo le dichiarazioni congiunte del Capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Trento, Bruna Giuliani, e del Referente della Sezione della Lega di Trento, Consigliere provinciale Devid Moranduzzo: «Ancora furti a danni di esercenti: non c’è un minimo di rispetto nei confronti di chi è costretto in questi mesi a tenere chiuse le proprie attività locali. Nei fatti questo è un vero e proprio fenomeno di sciacallaggio poiché alcuni soggetti commettono reato a danni di persone che sono già in crisi per via di una situazione che non è voluta da nessuno di noi. Nei prossimi giorni ci attiveremo per trovare con il Sindaco soluzioni per dare un minimo di dignità a tanti onesti trentini.»