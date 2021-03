Orto a cumulo, una soluzione ideale per piccoli spazi

E’ innegabile che l’inizio della bella stagione aumenti la voglia di stare all’aria aperta, osservare i primi colori della natura in fiore e dedicarsi alla coltivazione di orti, giardini e terrazzi.

Conoscere il mondo vegetale è un’arte che Marie-Luise Kreuter ha saputo tradurre in un libro pubblicato per la prima volta in Germania nel 1981, dal titolo “L’orto e giardino Biologico”.

Qui si racconta di Peter Chan, originario di Canton-Cina, che negli anni ‘40 ha esportato in America, dove si era trasferito, l’antica tecnica dell’aiuola rialzata (raised-bed), diffusa nel nord Europa solo negli anni Sessanta.

La curiosità di saperne di più sul cosiddetto Orto a cumulo utilizzando scarti legnosi, ha spinto molte persone a seguire l’incontro online organizzato il 24 marzo 2021 dalla Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio con Linda Martinello laureata in Scienze Ambientali, esperta di orti e piante officinali.

Una serata interessante dove è stata presentata la metodologia per la costruzione di un’aiuola a cumulo, si tratta di un’esperienza inizialmente laboriosa, ma destinata ad auto-mantenersi e dare i suoi frutti per molti anni.

Negli ultimi dieci anni anche i giovani hanno riscoperto interesse per l’agricoltura, avere un piccolo orto o giardino vicino a casa è una grande risorsa che permette di sperimentare e imparare questa tecnica; si adatta a climi umidi, spazi limitati e terreni poveri a causa di coltivazioni intensive, l’importante è mantenere l’umidità del terreno per far crescere le piante.

All’inizio occorre impiegare molta energia e lavoro, soprattutto avviando la fase di progettazione dell’aiuola: quale dimensione, materiale, orientamento e forma?

La dimensione ideale per poter coltivare comodamente è 180 cm larghezza, lunghezza e altezza a piacere, tutto è rapportato al materiale del bosco disponibile da riciclare per formare una piccola collina coltivata.

L’aiuola dovrà essere costruita in posizione favorevole verso la luce del sole, con irraggiamento ottimale nord-sud, evitando ostacoli.

Potrà avere forme varie ed artistiche, classica (rettangolare), a spirale o circolare.

Il fattore climatico e la disponibilità di acqua sono fondamentali, oltre alla direzione principale del vento; infatti il periodo migliore per preparare l’aiuola è l’autunno, sicuramente più umido e piovoso rispetto alla stagione estiva.

E’ importante favorire anche la consociazione, cioè quali piante coltivare insieme in modo che si aiutino reciprocamente, come ravanelli vicino alle carote oppure aglio attorno alle fragole.

Una volta stabilite tutte le caratteristiche primarie, si inizia a scavare la trincea profonda circa 20 cm togliendo le zolle d’erba e mettendole da parte momentaneamente.

All’interno si inserisce un primo strato di legno in decomposizione o marcio, che trattiene l’umidità e sbriciolandosi mediante consumo di azoto, crea un terriccio soffice ricco di nutrimenti (humus); inoltre rami secchi d’albero di diverse grandezze, vecchi pali e recinzioni (non trattati né verniciati), evitando legno di noce e castagno, salice, acacia e materiali freschi.

Quindi si inzuppa d’acqua tutto il materiale accatastato e sopra si dispongono le zolle con le radici girate verso l’alto a formare il secondo strato, insieme al terriccio e sfalci d’erba tagliata.

Ancora 50 cm di foglie inumidite (evitando aghi), ideali le foglie di faggio.

Ogni volta che si aggiunge uno strato di materiale, occorre innaffiare per umidificare bene la struttura.

Si copre il tutto con 10 cm di terriccio mescolato a compost e pacciamatura (paglia e lana), lasciando infine riposare l’aiuola. Bisogna prestare attenzione alla qualità del compost che deve profumare di terriccio.

In due anni il cumulo è ricco di nutrimenti e fino a sette anni mantiene la fertilità, per coltivare verdure e piante officinali e ornamentali. Se il livello della collina cala con il passare del tempo, aggiungere sfalci d’erba, paglia e residuo di coltivazioni in modo da mantenere inalterata la produzione di humus.

Questa tecnica ha numerosi vantaggi: ideale per piccoli spazi, l’irrigazione viene fatta all’inizio e mantiene bene l’acqua, è agevole anche in zone in pendenza, tende a produrre calore fino a 80 gradi, consente di prolungare e anticipare la stagione vegetativa, riciclando gli scarti naturali.

La zona più bassa del cumulo è adatta agli ortaggi che necessitano di maggiore umidità e sostanze nutritive (zucchine), in cima è ideale coltivare pomodori.

E’ una tecnica che richiede molto lavoro e non si può improvvisare, serve conoscere, documentarsi e anche sperimentare. Per approfondire l’argomento sono utili alcuni termini di ricerca: Hugelkultur o Sepp Holzer.

L’orto a cumulo favorisce la biodiversità, un mix di verdure, erbe officinali e fiori; coste, cavoli e cipolle alternate a tagete, il fiore efficace contro i parassiti, che attira api e farfalle con i suoi colori vivaci.