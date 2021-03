Incredibile: nasce il gruppo Facebook “Le bimbe di Benno” e il social si scatena

E’ stato creato non più di una settimana fa e conta già quasi 500 iscritti. L’iniziativa più bizzarra dell’anno è sicuramente quella della creazione di un gruppo Facebook dedicato alle fan di Benno Neumair, il 30enne bolzanino che lo scorso 4 gennaio ha strangolato entrambi i genitori e, reo confesso, si trova ora in carcere con l’accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere.

“Le Bimbe di Benno” fa capolino dal social e lo sciame di commenti e di polemiche si spreca. L’indignazione è tanta e con l’aumento vertiginoso delle iscrizioni c’è chi ne invoca la chiusura immediata. Il gruppo delle ‘adoratrici’ per ora non si esprime, anche se l’intento, al netto di facili provocazioni da web, sarebbe chiaro.

Così come avvenne per Pietro Maso e altri assassini, il fenomeno dell’ammirazione del killer efferato non accenna a diminuire né ad attenuarsi negli altri.

La degradazione etica della nostra società non conosce ormai limiti. Una tristezza infinita, dover constatare come l’animo umano stia precipitando in un abisso senza fine, nella totale incapacità di distinzione tra il bene ed il male, tra giusto e ingiusto. Ma anche di totale mancanza di empatia verso le vittime di una assurda tragedia familiare, di quel rispetto verso il sacro che per altre generazioni costituiva un limite invalicabile per nessuna ragione“, commenta il consigliere di Fratelli d’Italia, Alessandro Urzì.

E ancora: “Esiste, sono schifato. Spero solo che sia uno scherzo di pessimo gusto ma intanto esiste. La degradazione etica della nostra società non conosce ormai limiti. Chiediamo che sia fatta luce su questo spaccato di incultura legata alla banalizzazione di una grande tragedia. Almeno per rispetto delle vittime. L’ultima slide che fa riferimento al papà è disgustosa. Chiudete questo gruppo!“.

