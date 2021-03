Il Comitato di Tutela del Bosco Storico di Gocciadoro attende l’incontro con l’assessore Stanchina

Tutto tace sul fronte della ciclabile del parco di Gocciadoro ed è un silenzio che non piace al Comitato di Tutela del Bosco Storico di Gocciadoro: “Non abbiano nessuna indicazione – esordisce Ottone Taddei del Comitato (foto) – se non le dichiarazioni di intenti come quella dell’assessore Stanchina che in Consiglio comunale rispondendo ad un’interrogazione ha parlato di organizzare un incontro anche col Comitato. Però con la bella stagione è possibile che inizino i lavori e non vorremmo trovarci davanti alle ruspe”.

Non le sembra strana questa cortina di silenzio su un progetto che è comunque di interesse cittadino?

“L’amministrazione comunale dice di aver informato tutti e di aver agito alla luce del sole, da parte nostra non possiamo che ribadire che ne siamo venuti a conoscenza per via indiretta e in tanti non se sapevano nulla”.

Pubblicità Pubblicità

Ribadiamo, perché siete contrari alla ciclabile Gocciadoro Mesiano?

“ Perché una pista ciclabile con quella larghezza andrebbe a stravolgere un bosco storico unico in tutta la Valle dell’Adige. Che venga considerato alla stregua di un parco pubblico è un’altra cosa, ma qui ci sono piante native cresciute a Gocciadoro e non piantate dall’uomo; un altra particolarità è che sono ad alto fusto”.

Avete sollevato la questione, come ha reagito la politica?

Pubblicità Pubblicità



“Interesse pari a zero e solo un attacco difensivo. Parlo ovviamente dei partiti della maggioranza, perché da parte della minoranza ci sono stati interventi trasversali”.

Italia Nostra ha dichiarato la propria contrarietà al progetto, lo hanno fatto altre associazioni?

“Posso dire che tutte le associazioni ambientaliste ed anche animaliste hanno dichiarato la loro contrarietà oltre ad aderire al Comitato. Tra loro c’è anche Lega Ambiente che politicamente è vicina al sindaco”.

Nell’iter del progetto ci sono delle anomalie?

“Certo. La valutazione di impatto ambientale è stata fatta solo a livello geologico e poi manca il parere dell’Ufficio Fauna e Foreste della Provincia che non è mai espresso. La legge provinciale 11 detta delle precise regole per aree come quella di Gocciaodro ed è la stessa normativa che dovrebbe tutelare il bosco storico di Trento “.