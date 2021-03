I Comuni di Predaia e di Denno sbarcano su Telegram

I Comuni di Predaia e di Denno sono sbarcati su Telegram.

In questo modo i cittadini potranno rimanere sempre aggiornati sulle notizie e le novità che riguardano le due amministrazioni comunali nonese, ricevendo le informazioni direttamente sul proprio smartphone.

Per quanto riguarda il Comune di Predaia è sufficiente scaricare l’app Telegram, cercare il canale comunepredaia e cliccare su “unisciti” in basso al centro. In questo modo si riceveranno aggiornamenti, avvisi e comunicazioni dal Comune. Il servizio è gratuito e l’iscrizione al canale totalmente anonima.

Per ciò che concerne il Comune di Denno, invece, dopo aver scaricato l’applicazione Telegram da App Store o Play Store, bisogna cercare comunedenno tramite lo strumento di ricerca oppure inquadrare con la fotocamera il QR code disponibile sull’avviso pubblicato sul sito comunale www.comune.denno.tn.it e unirsi in questo modo al canale Telegram del Comune di Denno.

In un momento così delicato e particolare, risulta fondamentale per le amministrazioni comunicare in maniera rapida ed efficace con i cittadini. Uno strumento come Telegram può assicurare una marcia in più.

