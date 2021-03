Coronavirus in Trentino: 4 decessi nelle ultime 24 ore e ricoveri in calo. Zona arancione in bilico

Altri 4 decessi da Covid-19 e 196 nuovi contagi in Trentino secondo il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale dei servizi sanitari, mentre le vaccinazioni si stanno avvicinando a quota 95.000 ed i guariti da inizio pandemia sono poco meno di 37.000.

Nella tradizionale conferenza stampa della task force il governatore Fugatti ha diffuso anche l’rt che è del 76,5%. L’incidenza invece è di 252 contagi su 100 mila abitanti.

Come risaputo questo parametro è il più importante nella scelta da parte del comitato tecnico scientifico della zona di assegnazione di tutte le regioni. In concreto bisogna rimanere sotto i 250 casi per 100 mila abitanti per entrare in zona arancione. «Confido nei prossimi giorni nel calo ulteriore dell’incidenza per così entrate dopo Pasquetta in zona arancione e se dopo il 7 aprile verranno ricostruite le zone gialle entrare subito anche in quelle» – ha spiegato Fugatti.

Nel dettaglio, 97 sono i nuovi casi positivi al molecolare e 99 quelli all’antigenico. I molecolari hanno inoltre confermato 139 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Dei nuovi casi positivi di oggi, 98 sono asintomatici e 92 pauci sintomatici. Sono quindi solo 6 i positivi con sintomi

Scorrendo i dati per classi di età, emerge che ci sono 31 nuovi contagi fra bambini e ragazzi in età scolare (4 hanno tra 0-2 anni, 3 tra 3-5 anni, 4 tra 6-10 anni, 11 tra 11-13 anni e 9 tra 14-19 anni) mentre nelle fasce più mature i positivi individuati nelle ultime ore sono 46 (di questi, 22 hanno tra 60-69 anni, 14 tra 70-79 anni e 10 di 80 e più anni). 275 nuove guarigioni portano intanto il totale a 36.699

I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 252, (-13) di cui 48 in rianimazione. (+2). Nella giornata di ieri sono stati registrati 19 nuovi ricoveri, ma le dimissioni sono state 26.

In ospedale sono accaduti tutti e 4 i decessi riportati oggi nel rapporto: sono tutti uomini ed avevamo un’età compresa fra gli 80 e gli 89 anni.

Sul fronte dei tamponi, si registrano altri 1.295 molecolari, 778 dei quali analizzati dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ed altri 517 dalla Fem. A questi si affiancano altri 1.312 test rapidi antigenici notificati all’Azienda sanitaria.

Infine il piano vaccini, che stamattina ha raggiunto le 93.342 somministrazioni: in questo numero sono comprese 31.336 seconde dosi, 42.066 dosi riservate agli ultra ottantenni e 10.638 dosi della fascia 70-79 anni. Sono invece 3.000 le vaccinazioni fatte direttamente a domicilio alle persone anziane e ai disabili.

CORONAVIRUS ITALIA – Secondo l’ultimo bollettino sul coronavirus, i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 16.017 su 301.451 tamponi effettuati. Le vittime sono 529. Il rapporto positivi-tamponi è al 5,3%. Sono 68 in più i ricoveri nei reparti ordinari, mentre tornano a calare dopo diverse settimane i ricoveri in terapia intensiva: sono 5 in meno in 24 ore

Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Ue, test in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni.