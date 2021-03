Alla cassa, si rifiuta di pagare le bottiglie rotte. In azione i «soliti noti» – IL VIDEO

Supermercato Eurospesa sempre sotto attacco, ma per fortuna stavolta non dei ladri ma dei furbetti e maleducati.

Dotato di zainetto e cuffie costosissime uno dei soliti soggetti che frequentano il rione della Portela entra nel supermercato di Alberto Tovazzi e nel prendere in mano una confezione di birra da tre bottiglie gli cade a terra rompendosi.

Situazioni accidentali come queste comunque possono succedere ed anche finire con la comprensione del titolare del negozio che spesso chiude un occhio accollandosi il costo della merce rotta.

Ma il furbetto in questo caso non si prende per nulla la responsabilità dell’accaduto e in modo arrogante alla cassa non intende pagare il danno.

Il tutto è stato ripreso dalle telecamere che come si vede confermano che il soggetto arrivato alla cassa si rifiuta di pagare.

Ne nasce una discussione ed il titolare chiama il 112. Nel frattempo il protagonista fiancheggiato da un paio d’amici riesce a lasciare il locale e si dilegua.

Ora le immagini sono al vaglio delle forze dell’ordine e se i soggetti coinvolti saranno identificati, il titolare sporgerà l’ennesima denuncia.

Si tratta purtroppo dell’ennesimo episodio che mostra l’arroganza e la prepotenza dei «soliti noti» che con l’intimidazione e il mancato rispetto delle regole sono diventati i padroni della città.

Un altro caso che dimostra come il lavoratore serio e onesto oggi venga penalizzato, mentre chi infrange quotidianamente le regole venga invece avvantaggiato e così invitato ad infrangere nuovamente la legge. (nel video sotto i due soggetti si rifiutano di pagare)