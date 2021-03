A fuoco l’ex sede della cooperativa La Sfera. Qualcuno l’aveva previsto – IL VIDEO

Alle 12.00 è scattata l’allerta per un incendio scoppiato nel rudere dell’ex sede della cooperativa La Sfera presso l’area della Motorizzazione Civile di Piedicastello e vicino al campo nomadi.

La struttura di proprietà del comune è ormai pericolante e da anni e occupata abusivamente da una decina di pakistani non regolari che non erano presenti dentro il rudere quando sono partite le fiamme.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Trento i Carabinieri e una autoambulanza. La struttura era stata sgomberata da una ventina di stranieri solo 60 giorni fa. Ma purtroppo sono ritornati.

Nel merito la pericolosità della struttura era stata segnalata qualche giorno fa dal consigliere comunale Daniele Demattè che aveva presentato un’interrogazione (2.46/2021) al sindaco Ianeselli.

La risposta dell’assessore Maule non era però stata soddisfacente per Daniele Demattè che si era lamentato dell’inattività del comune di fronte al problema.

Nel documento Demattè segnalava la grave situazione di degrado in cui versava il capannone abbandonato da tempo. Il consigliere aveva anche messo in guardia la giunta comunale in quanto all’interno del rudere vivevano delle persone in condizioni igenico sanitarie precari.

Nell’interrogazione era stato prospettato anche un possibile giro di spaccio di stupefacenti.

Nell’area dell’incendio erano presenti rifiuti, plastiche e altro materiale abbandonato usato di solito per accendere dei fuochi con cui scaldarsi o cucinare.

Demattè nella premessa del documento chiedeva subito l’intervento delle forze dell’ordine segnalando il pericolo di possibili incendi. Cosa che oggi è avvenuta puntualmente. (sotto il video)