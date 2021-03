Urla, insulti e botte da orbi fra due ragazze sabato in piazza Duomo – IL VIDEO

«Musulmana di m….», «Putt.. musulmana», «tira fuori le tette dai», «hai degli stivali da tr…». Queste sono solo alcune delle ingiurie ed epiteti che per educazione abbiamo ritenuto di dover coprire con la musica che sono continuate per interi ed interminabili minuti.

La rissa fra le due ragazze poco più che ventenni è scoppiata sabato verso le 18.00 nella centralissima del salotto buono del capoluogo, cioè in piazza Duomo. Dagli insulti, le minacce e le urla si è passati presto alle mani con la ragazza italiana che ha colpito più volte quella straniera sul viso con due ganci da ko. Impossibile riportare il linguaggio della ragazza italiana che ha usato delle parole inenarrabili contro l’avversaria.

Le urla e le bestemmie sono rimbombate in tutto il centro storico davanti ai passanti allibiti. Difficilmente in piazza Duomo di ha ricordo di una scena simile.

È passato un pochino di tempo prima che qualcuno si decidesse a dividerle. E non è stato facile come si vede nel video.

Un sabato pomeriggio piuttosto movimentato quello passato, che ha visto a distanza di pochi minuti lo scontro avvenuto in piazza Dante con un magrebino che ha tentato di aggredire un gruppo di africani con il machete e poi lo scontro fra queste due ragazze.

Insomma è giusto dire che nell’ultimo sabato non ci siamo fatti mancare nulla. Nemmeno l’uso delle mascherine che come si vede nel video non porta nessuno, se non un anziano in bicicletta che rischia anche di essere travolto dalla due focose contendenti.

