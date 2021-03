Un nuovo parcheggio interrato a Vermiglio

L’amministrazione comunale di Vermiglio, vista la carenza di parcheggi pubblici, ma anche privati, nel centro storico di Pizzano, ha previsto la costruzione di nuovi spazi per le auto in zona Barech, dove sorgerà un parcheggio interrato.

In superficie dovrebbero essere realizzati 14 stalli a uso pubblico, mentre ai livelli -1 e -2 sono previsti 14 box auto, in vendita al prezzo di 30 mila euro più Iva ciascuno (il Comune precisa che l’aliquota Iva agevolata per la cessione di box auto nuovi è al 10%; l’aliquota agevolata del 4% è applicabile per la cessione di box auto quale unica pertinenza dell’abitazione principale).

Il box indipendente, con predisposizione per l’apertura automatica, misurerà 17,50 metri quadrati (3,50×5,50 metri circa).

Pubblicità Pubblicità

Verrà data precedenza alle richieste di acquisto di box auto coperti pertinenziali, cioè al servizio di abitazioni prive di posti macchina. Attualmente, tra l’altro, chi acquista un box con vincolo pertinenziale può beneficiare di una detrazione d’imposta pari al 50% del valore del bene in 10 anni.

I cittadini interessati dovranno comunicarlo attraverso l’apposito modulo scaricabile dal sito comunale www.comune.vermiglio.tn.it, che dovrà essere compilato e consegnato all’Ufficio Protocollo entro il 15 aprile prossimo.

Sempre sul sito web del Comune è possibile prendere visione dello schema di massima dell’intervento. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico comunale.

Pubblicità Pubblicità