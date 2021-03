Trentino Film Commission: 1,1 milioni di euro per il piano di attività 2021 – 2023

“Sono ormai dieci anni che Trentino Film Commission promuove e sostiene il settore cinematografico e, al contempo, contribuisce a far conoscere al resto d’Italia il nostro meraviglioso territorio e alcuni angoli davvero inediti del Trentino – commenta l’assessore alla cultura, Mirko Bisesti -.

Con la deliberazione adottata, approviamo il piano triennale che rappresenta lo strumento organizzativo e programmatico della Film Commission, fra i prossimi obiettivi, accanto all’attività ordinaria, vorrei segnalare il forte impulso che viene dato a Green Film, la certificazione per una produzione cinematografica ecosostenibile creata da Trentino Film Commission in collaborazione con Appa – l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente. L’auspicio è quello di favorire lo sviluppo, a livello europeo, di una rete di enti che adottano questa certificazione nata qui in Trentino“.

La spesa per il 2021 prevista del Piano di attività è pari a 1, 105 milioni di euro suddivisa in 600 mila euro per contributi alle produzioni e in 505 mila euro per spese di funzionamento e del personale. Tre anche quest’anno le scadenze annue del Film Fund, per i contributi alle produzioni: 2 marzo, 15 giugno e 21 settembre 2021.

Nel 2021 Trentino Film Commission proseguirà con queste attività ordinarie:

supporto logistico alle produzioni allo scopo di agevolare il loro arrivo e lavoro sul territorio;

supporto economico alle produzioni tramite la gestione delle 3 scadenze annue del Film Fund;

creazione di opportunità per professionisti ed imprese locali;

momenti di formazione dedicati ai professionisti del settore;

partecipazione a mercati di settore nazionali e internazionali;

agevolazione del processo di insediamento nella Provincia autonoma di Trento di imprese del settore

Queste invece le nuove linee di azione:

Green Film: sviluppare a livello europeo la rete di enti che adottano Green Film, il primo esempio in Europa di certificazione per una produzione cinematografica ecosostenibile, creato da Trentino Film Commission in collaborazione con Appa; Green Film nel 2019 è stato eletto come strumento di riferimento per la certificazione della sostenibilità ambientale sui set cinematografici da Cine Regio, l’Associazione Europea dei Fondi Regionali per l’Audiovisivo, che conta circa 40 membri in tutta Europa.

Educa immagine: sviluppare attività legate all'educazione all'immagine rivolte sia ai giovani che agli adulti, proseguendo con la programmazione della rassegna sul linguaggio del cinema e dei media, nell'ambito del Festival Educa di Rovereto, di cui quest'anno ricorre la terza edizione.

