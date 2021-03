Tar Trento, il Presidente Rocco: “Covid? Nessun vaccinato tra i nostri magistrati”

“In relazione a notizie di stampa secondo le quali tra il personale delle magistrature e delle amministrazioni giudiziarie sarebbero stati vaccinati recentemente anche i magistrati ed il personale amministrativo della sede di Trento del Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa, preciso che nessun magistrato né alcun dipendente di questo Tribunale è stato sino ad oggi sottoposto a vaccinazione“.

Lo sottolinea in una nota di chiarificazione il Presidente del TAR di Trento, dott. Fulvio Rocco.

“Sin dal febbraio di quest’anno – precisa Rocco – allorquando due magistrati di questo Tribunale furono contagiati dal virus, scrissi al Presidente della Provincia chiedendogli di esperire ogni utile iniziativa di modifica del D.P.R. n. 426 del 1984 recante le norme di attuazione relative al nostro Tribunale, al fine di garantire la pronta supplenza dei magistrati eventualmente impediti per malattia, precisando comunque che non richiedevo alcuna priorità di vaccinazione per il personale di magistratura“.

Lo scorso 25 febbraio, anche su richiesta arrivata dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e per il fatto che il precedente Governo aveva incluso tutte le magistrature tra i servizi pubblici essenziali da assoggettare prioritariamente a vaccinazione, il Presidente del TAR ricorda di avere dato mandato al Segretario Generale del Tribunale di fornire alla Asl locale e all’Amministrazione provinciale l’elenco del personale di magistratura e amministrativo impiegato presso il tribunale e interessato alla vaccinazione.

“Dopo tale interlocuzione, al momento, la procedura, per quanto attiene a tutto il personale di questo tribunale, non è stata ancora conclusa e pertanto – come dianzi precisato – nessun magistrato e nessun impiegato è stato vaccinato“, conclude Rocco.

