Russi scettici sul vaccino, l’appello di Putin per il rilancio della campagna sanitaria

Procede a rilento la campagna di vaccinazioni in Russia e lo scetticismo della popolazione è in crescita: per questo motivo il presidente Vladimir Putin diffonde il suo appello per il rilancio della campagna sanitaria contro la diffusione del Covid.

Il leader russo, che a 68 anni ha affermato di avere ricevuto in privato la sua dose pochi giorni fa, ha così ribadito ‘il bisogno e la necessità’ di farsi inoculare il vaccino.

Putin non ha tuttavia rivelato quale dei tre sieri prodotti nel Paese abbia ricevuto: Sputnik V, EpiVacCorona o CoviVac.

Pubblicità Pubblicità

Resta il fatto che nel Paese ad oggi solo quattro su 144 milioni di abitanti hanno deciso di immunizzarsi con due dosi, mentre altri due milioni hanno ricevuto solo la prima.

Nonostante i 4,5 milioni di casi e i più di 200 mila decessi correlati al virus, secondo un sondaggio recente meno di un terzo dei cittadini è disponibile a farsi ‘pungere’ e quasi i due terzi sono convinti che il coronavirus sia un’arma biologica artificiale.

A breve verrà comunque eliminata ogni restrizione ma solo quando almeno il 70% degli adulti russi sarà vaccinato.

Pubblicità Pubblicità