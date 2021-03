Lockdown e zona rossa: ecco uno speciale menù di Pasqua

Anche quest’anno siamo costretti a passarla in casa, in solitudine, senza la compagnia di amici e parenti.

Speravamo tutti che andasse diversamente è chiaro, ma cerchiamo di essere ottimisti e guardare a questo evento con un pò di speranza.

Visto che comunque siamo chiusi in casa da settimane l’ideale è pensare ad un bel menù per festeggiare il qualche modo, ed eccolo qua, pronto per voi.

Come sempre non c’è niente di particolarmente elaborato, alcune cose le potete preparare in anticipo e passarle in forno solo per scaldarle.

Quello che mi auguro, è che il dolce vi riesca meglio del mio; ero partita molto ispirata ma poi qualcosa non è andato come doveva e siccome ero “depressa” dal fallimento, ho usato solo panna montata per la decorazione senza dedicarmi alla preparazione di una crema degna di un dolce.

Approfittiamo dell’occasione per ricordare che le visite presso abitazioni private sono vietate in zona rossa, ma per i giorni di Pasqua il Decreto Legge dispone una deroga alle disposizioni: sarà infatti possibile uno spostamento al giorno e all’interno della stessa Regione, sempre tra le 5 e le 22, verso una abitazione privata.

A spostarsi saranno due persone al massimo, e con loro potranno muoversi i figli minori di 14 anni, e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. Una disposizione parallela a quella in vigore a Natale, che permette quindi di trascorrere qualche ora in compagnia per festeggiamenti e chiacchiere.

A tutti voi i miei migliori auguri per una Pasqua il più serena possibile.

Cucchiai di pasta sfoglia e polpette di scamorza e speck

1 Rotolo di pasta sfoglia

230 gr pane a fette

100 gr speck

100 gr scamorza

1 uovo

pangrattato

grana

olio

Per i cucchiai di pasta sfoglia molto semplicemente basta prendere dei cucchiai, posizionarli sulla pasta sfoglia e ritagliare la sagoma, stando un pò larghi con il bordo. Sistemarli su una teglia e infornare a 200 gradi per 5 minuti. A cottura terminata tenere da parte mentre si preparano le polpette.

In una ciotola spezzettare il pane, bagnarlo con il latte e lasciarlo a riposare. Nel frattempo tagliare la scamorza e lo speck, io ho usato il Bimby per tritare meglio, evitando così che rimanessero pezzi troppo grossi di speck.

Schiacciare un pò il pane nel latte, eliminare quello in eccesso e aggiungere al composto il trito di speck e formaggio. A questo punto mescolare e aggiungere l’uovo, pangrattato e grana in quantità sufficiente da raggiungere un composto morbido ma abbastanza compatto da mantenere la forma.

Ricavare della piccole palline e cuocerle in una pentola antiaderente con un pò di olio di semi. A fine cottura sistemare una polpetta sul cucchiaio di pastasfoglia e servire.

Con la pasta sfoglia avanzata dai ritagli dei cucchiai si possono ottenere dei fagottini da riempire con prosciutto e formaggio, o delle rose di pasta, o qualsiasi altra decorazione la vostra fantasia vi porti a realizzare

Mini tramezzini di pane nero, formaggio e affettato di tacchino

1 fetta di pane nero

1 fetta grossa di affettato di tacchino

1 fetta grossa di formaggio (io scamorza)

Per ottenere lo stesso spessore di formaggio e affettato li ho tagliato con l’affettatrice.

Posizionare il pane su un tagliere, sistemare il prosciutto quindi il formaggio. Con un coltello tagliare a quadretti il tramezzino e terminare la preparazione con un’oliva.

Crepes con besciamella agli asparagi

Per le crepes

300 ml di latte

2 uova

125 gr di farina

per la farcitura

300 ml di besciamella

1 mazzetto di asparagi

sale e pepe

Per le crepes mescolare le uova sbattute con il latte e un pizzico di sale, aggiungere la farina setacciata a pioggia mescolando con una frusta (io elettrica) finchè non si raggiunge una pastella liscia ma non troppo densa.

Scaldare in una padella un velo di burro, versare un mestolino di impasto , roteare velocemente in modo che si distribuisca su tutta la superficie. Cuocere per un minuto, girarla sull’altro lato e cuocere un altro minuto. Procedere nello stesso modo fino a quando non termina l’impasto; tenere le crespelle in caldo mentre si prepara la farcitura.

In una padella versare 300 ml di latte, un pezzettino piccolo di burro e 30 gr di farina; cuocere su fuoco medio mescolando continuamente per evitare la formazione di grumi. Quando la besciamella è pronta togliere dal fuoco e aggiungere gli asparagi che avremo precedentemente lessato e ridotto in purea con un mixer ad immersione.

Prendere le crepes, sistemarle su un piatto, versare un cucchiaio di besciamella su metà e chiudere, quindi aggiungere ancora mezzo cucchiaio e richiudere (a ventaglio).

Continuare cosi fino ad esaurimento degli ingredienti. Sistemare le crespelle in una pirofila, aggiungere qualche asparago tenuto da parte per le decorazioni e un cucchiaio di besciamella (formaggio a piacere) Riscaldare 10-15 minuti in forno a 180 gradi

Rotolini di pesce spada in crosta di pistacchi su crema di patate alla curcuma

4 fettine sottili di pesce spada

150 gr pane bianco

un cucchiaio di capperi

4-5 pomodori ciliegino

1/2 cipolla

olio extravergine di oliva

origano

sale

pepe

200 gr patate

curcuma in polvere

100 gr pistacchi

Far rosolare in una padella 4 cucchiai di olio evo con la cipolla tritata, aggiungere i pomodorini tagliati a spicchi e i capperi. Unire un pizzico di sale, sfumare con il vino bianco quindi aggiungere un pò di acqua e lasciar andare per 10 minuti circa.

Tritare il pane bianco con un mixer e aggiungerlo, a cottura ultimata, al soffritto insieme ad origano, sale e pepe. Sistemare su un piatto le fettine di pesce spada, adagiare una pallina di ripieno e arrotolare formando dei fagottini.

Spennellare con un filo di olio e passarli in un trito di pistacchi preparato in precedenza. Cuocere in forno a 170 gradi per 10 minuti circa. Per la crema di accompagnamento bollire le patate in abbondante acqua bollente, quando sono cotte frullarle con un mixer ad immersione aggiungendo un filo di olio d’oliva, un goccio di latte e un cucchiaino di curcuma in polvere. La crema deve essere morbida, ma non eccessivamente liquida.

Bigne con la panna

Per i bigne

100 gr di burro

250 ml di acqua

150 gr di farina

4 uova

Per praparare la pasta choux portare ad ebollizione l’acqua e il burro, togliere il tegame dal fuoco ed aggiungere la farina, 1 cucchiaino di sale e 1 di zucchero. Quando è omogeneo rimettere sul fuoco finchè non si è asciugato e si stacca dai lati della pentola. Allontanare nuovamente dal fuoco ed aggiungere le uova mescolando bene, fino a quando la pasta non è spessa.

Con una sacca poche formare delle palline ben distanziate sulla teglia da forno e cuocere a 200 gradi per 20 minuti. Quando sono completamente freddi tagliarli a metà e farcire a piacere.