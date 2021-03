Istruzione e cultura al centro della visita dell’assessore Bisesti a Fai della Paganella

Visita di Mirko Bisesti questa mattina a Fai della Paganella: l’assessore all’istruzione e cultura ha incontrato la dirigente scolastica dell’IC Mezzolombardo-Paganella Cinzia Casna, i bambini e il personale di due dei plessi scolastici trentini che hanno accolto con piacere la proposta della Giunta di ritornare nelle aule dopo il periodo in Dad delle scorse settimane.

La scuola primaria e quella dell’infanzia provinciale di Fai della Paganella, come le restanti scuole trentine del primo ciclo, hanno infatti permesso agli alunni di tornare in presenza in tutta sicurezza nella giornata di oggi e fino all’inizio delle vacanze di Pasqua.

La formazione dei bambini più piccoli è stata anche al centro dell’incontro dell’assessore con il sindaco di Fai, Mariavittoria Mottes, che ha ringraziato Bisesti per il tempo dedicato alle scuole cittadine e ha portato all’attenzione la necessità di un nuova struttura per la scuola dell’infanzia, con spazi più adeguati al programma didattico.

Altro tema di interesse emerso dall’incontro, il sito Doss Castel: raro insediamento retico immerso nei boschi dell’Altopiano della Paganella e area archeologica tra le più affascinanti del Trentino.

Al momento il sito necessita di maggiore valorizzazione; l’obiettivo, come riportato dal sindaco anche al Soprintendente Franco Marzatico che stamattina ha potuto visitare di persona l’area considerata luogo strategico anche dal punto di vista turistico, è creare una rete tra gli attori del territorio che permetta di sviluppare progetti in sinergia, soprattutto in vista della ripresa post pandemia.

Da parte sua l’assessore si è impegnato per trovare le risorse necessarie e coinvolgere la Giunta provinciale sulle tematiche trattate.

