Incendio nei boschi di Faver. Massiccio intervento dei vigili del Fuoco

Intervento in forze per diversi corpi dei vigili del fuoco della valle di Cembra per un allarme incendio boschivo pochi minuti dopo le 15.00 odierne, sulla strada comunale che da Faver porta alla località montana Ponciach.

Dalle prime informazioni a prendere fuoco è stata una catasta di cippato depositata a lato della strada nelle immediate vicinanze del bosco.

Immediato l’ allarme lanciato da alcune persone alla centrale 112 che a sua volta ha attivato i vigili del fuoco di Faver che sono stati seguiti dai corpi di Cembra,Lisignago e Valda ,Grumes, Segonzano, con diversi mezzi quali autobotti, mini botti, carrelli incendi boschivi e altra attrezzatura utile a spegnere l’incendio.

I vigili del fuoco hanno dovuto usare capienti autobotti visto che in quella zona non sono presenti approvvigionamenti idrici. Il fuoco che si stava sviluppando velocemente nel bosco e in punti impervi ha consigliato agli uomini delle protezione civile a chiedere l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco permanenti.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare su più fronti per riuscire a contenere lo sviluppo dell’incendio con l’ elicottero che ha effettuato oltre 10 lanci con l’acqua dei vasconi predisposti dagli stessi volontari.

Spente le fiamme è iniziata la lunga opera di bonifica e di presidio per evitare che l’incendio non riparta. Sul posto anche il personale forestale per accertare le cause dell’incendio.

