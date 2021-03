Il decreto Sostegni sconta del 30% il canone speciale Rai a strutture ricettive e locali pubblici

Il 23 marzo è entrato in vigore il decreto legge Sostegni che prevede, tra le varie misure, una doppia agevolazione rivolta a locali ed esercizi commerciali.

Nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento si legge che, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico – in sintesi, per alberghi e bar –, il canone di abbonamento alla Rai è ridotto del 30% per tutto il 2021.

Il caso del canone speciale Rai, è però complesso e non va confuso con il canone Rai. Quest’ultimo coincide con l’imposta sul possesso, da parte di un nucleo familiare, di un apparecchio di ricezione dei programmi televisivi e viene addebitato direttamente sulla bolletta dell’energia elettrica.

Per “apparecchio di ricezione” il legislatore intende “qualsiasi apparecchiatura atta o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni”. Quindi, sia il classico televisore che PC, tablet e smartphone.

Naturalmente la tassa non va applicata a ogni device posseduto, ma al nucleo familiare che ne dispone: quindi, se in casa il papà guarda la tv in salotto, la mamma in camera e il figlio dal PC, la tassa resta una soltanto.

Diverso è il caso del canone speciale Rai, rivolto a chiunque detenga una partita Iva e che possieda uno o più dispositivi radiotelevisivi all’interno del locale destinato alla propria attività.

Dunque, per tornare alla definizione del legislatore, devono pagarlo coloro che possiedono “apparecchiature atte o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” nei loro esercizi pubblici o locali aperti al pubblico, al di fuori dell’ambito familiare.

Se l’abitazione coincide con il locale utilizzato a scopo lavorativo, il canone speciale deve essere pagato solo quando il device viene utilizzato anche a scopi lavorativi. Cosa succede se un locale possiede una televisione, ma non la utilizza? Il proprietario deve comunque pagare il canone speciale Rai perché il dispositivo è munito di sintonizzatore per la ricezione del segnale terrestre e satellitare.

Il canone speciale Rai ha validità limitata all’indirizzo per cui viene attivato e ha un importo variabile che dipende dal tipo di struttura che deve pagarlo. Per esempio, gli alberghi a cinque stelle con almeno 100 camere pagano un importo annuale di quasi 6.800 euro, mentre gli alberghi della stessa categoria che hanno dalle 25 alle 100 camere e i villaggi turistici versano un canone speciale Rai di circa 2.000 euro. Infine, i circoli, le associazioni, le sedi di partito, le scuole e i negozi di ogni genere pagano circa 200 euro l’anno.