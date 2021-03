Dopo otto anni ritrovato il corpo di Dino Zortea

È stato un escursionista ad imbattersi casualmente nei suo resti nella giornata di sabato durante una camminata ul monte Totoga, in località “Cortella”, sopra l’abitato di Imer.

L’escursionista ha trovato nello zainetto i documenti che confermano l’identità di Dino Zortea di 59 anni residente a Canal San Bovo, scomparso 8 anni fa e mai ritrovato.

Dino Zortea era scomparso il 10 dicembre del 2013 e per giorni le ricerche non avevano dato nessun esito. Nonostante l’impiego di oltre 100 uomini della protezione civile e dei cani molecolari arrivati appositamente da Belluno non era stata trovata alcuna traccia.

Dino Zortea amava molto gli sport estremi ma anche camminare in montagna. Era uscito di casa con lo zaino martedì mattina alle 5 senza farvi rientro. L’unico dettaglio importante fornito dal disperso alla compagna, era che avrebbe voluto bivaccare fuori casa per una notte. Non vedendolo rientrare mercoledì mattina, la moglie ha segnalato la scomparsa ai carabinieri e subito sono scattate le ricerche. Giorni di ricerche inutili che non avevano portato a nulla.

Ora l’angosciosa attesa dei suoi cari è terminata e martedì 30 marzo saranno celebrati i suoi funerali a partire dalle ore 14.30 nella chiesa di Fiera – Pieve.

