Denuncia, sanzione e foglio di via per i due uomini che hanno minacciato di morte la mamma in Piazza Cantore

L’episodio successo una settimana fa aveva creato un certo allarme sociale a Trento e soprattutto nel quartiere di Cristo Re.

Una mamma insieme al suo bambino di 6 anni era stata senza nessuna motivazione minacciata di morte mentre camminava nella piazza General Cantore.

Erano prontamente intervenute le forze di Polizia che avevano allontanato le due persone dopo averle identificate.

La paura che le cose fossero ormai fuori controllo erano diventate realtà quando gli stessi protagonisti delle minacce di morte alla giovane mamma ed al suo bambino di 6 anni, a nemmeno 24 ore dall’increscioso episodio, si erano tranquillamente ripresentati e seduti sulle panchine di Piazza General Cantore. (foto)



La Polizia di Stato non è stata inerme di fronte a quanto successo: i due infatti sono stati denunciati per minacce gravi, sanzionati entrambi per la violazione delle norme contro la diffusione del contagio del covid – 19 ed inoltre in queste ore sarà emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Trento.

