Covid, l’Austria sospende i controlli a tappeto al Brennero

Fine dei controlli in Germania sulla linea di Kufstein e l’Austria la segue a ruota sospendendo le limitazioni anche al Brennero. Da mercoledì 31 marzo non ci saranno più limitazioni per uscire dall’Alto Adige e recarsi in Tirolo, tuttavia scatterà l’obbligo di tampone negativo per chi entra in Italia dalla parte austriaca a causa della presenza di una nuova variante inglese (obbligo vale anche per spostamenti all’interno dell’Austria).

Le restrizioni per chi voleva passare il confine erano attive dalla metà di febbraio con l’obbligo di esibire un documento che accertava di avere effettuato un tampone poi risultato negativo nelle ultime 72 ore.

I controlli severi da parte tirolese nelle prime due settimane avevano causato disagi al traffico ma soprattutto ai camionisti in transito, con la formazione di lunghe code di tir in prossimità del valico di confine. Una situazione alleggerita solamente con la successiva istituzione di stazioni per i tamponi all’autoporto di Sadobre.

