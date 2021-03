Commercianti in piazza a Trento per protestare contro il decreto Draghi: «Situazione surreale, noi vogliamo solo lavorare»

Anche a Trento oltre che a Rovereto è andata in scena una manifestazione spontanea dei commercianti contro le chiusure imposte dall’ultimo decreto del governo Draghi. La mobilitazione non è stata organizzata dalle categorie ma ha visto una buona partecipazione.

I commercianti hanno ribadito che le chiusure degli esercizi commerciali sono un sopruso e che le attività sono luoghi sicuri che rispettiamo i protocolli di prevenzione.

«C’è tanta voglia di tornare a lavorare per non essere costretti a chiudere definitivamente: il 7 aprile vengano riaperte tutte le attività, non possiamo aspettare ancora» – spiegano i manifestanti

Pubblicità Pubblicità

Il massaggio dei commercianti trentini è chiaro: il nuovo decreto legge che sarà efficace dal 7 aprile deve comprendere la riapertura delle attività economiche.

“Siamo in una situazione surreale, costretti a stare chiusi quando nei nostri negozi entra 2 clienti per volta al massimo, in molte addirittura uno solo, e tante altre attività aperte, con afflusso di clientela ben differente. Non è giusto e soprattutto non serve a frenare la diffusione del contagio ma solo a mettere in ginocchio le piccole imprese. Siamo vittime di un’assurda discriminazione, che non possiamo più accettare. Riaprire in sicurezza e con tutte le cautele: visto che dovremo convivere col Covid per molto tempo ancora si deve tornare a vivere rispettando le regole di protezione che ci sono e tutti conoscono bene, non c’è alternativa pena la desertificazione delle nostre città”. – spiegano i commercianti

Presenti rappresentanti di aziende di abbigliamento, calzature, gioiellerie, articoli per la casa ma non, ristoratori, e di molte altre attività.

Pubblicità Pubblicità



Le persone chiedono solo di poter lavorare e si chiedono come mai sono state chiuse soltanto le piccole attività e le scuole.

«Non capiamo perché in altri negozi, dove magari si vendono alimentari, si possano acquistare anche capi di abbigliamento o articoli regalo e nelle nostre piccole attività no».

I commercianti di Trento – hanno sottolineato – hanno la loro dignità: nessuno sta chiedendo ristori, il nostro miglior ristoro è tornare a lavorare.»

Foto di Maurizio Nucida