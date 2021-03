Biblioteca: 1 brentegano su 10 legge con Mlol

Sono 417 gli utenti della biblioteca di Brentonico che leggono libri e quotidiani attraverso la piattaforma Mlol: si tratta dunque di un “brentegano” ogni 10.

A entrare nel dettaglio è l’assessore comunale alla cultura Nicola Zoller. «La biblioteca riferisce che, nel 2020, le nuove iscrizioni sono state 32 e già 13 sono quelle dei primi mesi del 2021. La pandemia da Covid-19 ha stravolto le abitudini e gli stili di vita dei cittadini e la Biblioteca ha rimodulato i suoi servizi in ottemperanza alle normative di volta in volta vigenti, nel rispetto di tutte le prescrizioni di contenimento del virus. Se alcuni servizi in presenza hanno subito delle inevitabili limitazioni, Mlol non ha mai visto interruzioni ed è la prima e principale biblioteca digitale italiana, accessibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24».

Accedendo al sito https://trentino.medialibrary.it/ è possibile esplorare un catalogo complessivo che ad oggi, tra Mlol e Open, conta oltre 2.321.000 risorse suddivise tra ebook (oltre 791.000), audiolibri (oltre 14.000), quotidiani e periodici nazionali e internazionali (quasi 66.000), audio (quasi 193.000), e ancora: app, banche dati, e-learning, immagini, manoscritti, mappe, spartiti musicali, stampe 3D, video e videogiochi.

Pubblicità Pubblicità

Insomma: uno scrigno di inestimabile valore e in continua espansione, che gli utenti del Sistema Bibliotecario Trentino hanno riscoperto in particolare durante il periodo di lockdown della primavera scorsa. I dati forniti dalla Provincia Autonoma di Trento – Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino e la Partecipazione Culturale, dimostrano come anche gli utenti più affezionati al profumo della carta abbiano apprezzato le potenzialità del digitale e che si siano, almeno in parte, convertiti a questa nuova modalità di lettura.

Anche questo servizio, come quelli tradizionali, è ovviamente gratuito per l’utenza: chiunque fosse interessato potrà chiedere alla propria Biblioteca di riferimento di ottenere le credenziali. Basterà una tessera e una email per scoprire un mondo parallelo di lettura e informazione.

Info per iscriversi attraverso la biblioteca di Brentonico: apertura dal martedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30. mail: brentonico@biblio.tn.it. tel 0464 395059.

Pubblicità Pubblicità