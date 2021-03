Ala: Laura Antonietta De Rosa vince il concorso di Poesia Dorsale

Studenti e lettori di lunga data, ragazze e ragazzi: la quinta edizione del concorso di poesia dorsale della biblioteca di Ala è stata davvero per tutti. Ha avuto una grande partecipazione, sia in termini di poesie in concorso, sia di “voti” sui social per assegnare il primo premio.

Si è tenuta sabato 27 marzo, in versione “da pandemia” con una diretta su Facebook sulla pagina della biblioteca comunale, la premiazione del concorso dedicato alla poesia dorsale.

È quella forma di poesia che per i versi utilizza i titoli dei libri, impilandoli uno sopra all’altro per farne un testo che scorre con una propria logica, sganciata dai volumi sui quali si basa.

Una forma di poesia che piace a tutte e tutti, e a tutte le età, visti i numeri della partecipazione al concorso. E dove gli studenti sono bravissimi, come si evince scorrendo la classifica del concorso di Ala. A vincere è stata una studentessa di prima media (frequenta le “Damiano Chiesa” di Rovereto”), assidua frequentatrice delle biblioteche tra cui quella di Ala, ma tra i primi dieci ci sono diversi giovanissimi.

La vincitrice, Laura Antonietta De Rosa ha messo assieme i titoli di libri di Anthony Browne, Maurice Sendak, Roald Dahl, Raina Telgemeier, Roberto Saviano e Michela Murgia: con questi titoli ha composto la poesia “Ti cerco, ti trovo” e si è meritata ben 365 voti, in forma di “like” o “cuori” sulle pagine Facebook e Instagram della biblioteca comunale. Ha scelto i suoi libri illustrati preferiti dell’infanzia e i più impegnativi testi di Saviano e Murgia.

Al secondo posto, per pochi voti (ma il più votato su Facebook) un lettore di lunga data, Gianpaolo Armani, con “Uscirne vivi”. La terza classificata è invece Azzurra Lucchi, studentessa della II E delle scuole medie di Taio.

Sempre di questa classe fanno parte Nicolò Pedron e Alessia Floretta, anch’essi tra i primi dieci della classifica. La poesia dorsale era stata scelta come tema di approfondimento dalla loro insegnante proprio per questo periodo di chiusura delle scuole, e casualmente ci si è imbattuti nel concorso alense, al quale hanno partecipato con successo. Il quarto posto è di un giovanissimo: Ciro Esposito, scolaro alle elementari di Ala, ha appena 9 anni.

Il concorso di poesia dorsale quest’anno – nonostante la zona rossa e il quasi lockdown – ha avuto tantissimo riscontro, sia nelle poesie presentate (oltre 50 partecipanti) sia nella corsa ai “like” per vincere. E anche per questo la biblioteca di Ala pensa a nuovi concorsi e contest dedicati alla poesia.

Questa la classifica del concorso per le prime dieci posizioni:

1. Ti cerco, ti trovo – di Laura Antonietta De Rosa (191 cuori + 174 like = 365 voti)

2. Uscirne vivi – di Gianpaolo Armani (153 cuori + 206 like = 359 voti)

3. Daddy – di Azzurra Lucchi (76 cuori + 127 like = 203 voti)

4. Vieni a cercarmi – di Ciro Esposito (1 cuore + 100 like = 101 voti)

5. Super pianeta – di Nicolò Pedron (8 cuori + 90 like = 98 voti)

6. Ho sognato la cioccolata per anni – di Alessia Floretta (40 cuori + 50 like = 90 voti)

7. Qualcuno con cui correre – di Federica Leonardi (33 cuori + 51 like = 84 voti)

8. La paura è fatta di niente – di Fabrizio Ognibeni (48 cuori + 34 like = 82 voti)

9. Piangi pure – di Giulia Failo (35 cuori + 42 like = 77 voti)

10. A sentimental journey – di Ileana Collini (1 cuore + 72 like = 73 voti)