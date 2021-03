Morto nell’incidente di Palù di Fersina il 46 enne Fabio Corn

Non ce la fatta Fabio Corn, il 46 enne di Fierozzo vittima di un brutto incidente alle 13.00 del pomeriggio. Il suo potente Suv Porsche Cayenne si era schiantato lungo la strada che da Palù di Fersina arriva fino a Fierozzo, all’altezza del ponte.

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, era stato trasportato all’ospedale santa Chiara con l’elisoccorso. Dopo circa 2 ore dal ricovero il 46 enne è deceduto per le gravi ferite riportate.

Sull’auto insieme a Fabio Corn viaggiavano anche due ragazzi, uno di 19 e l’altro di 16 anni. Nessun problema per il 19 enne, mentre per il ragazzo più giovane c’è qualche preoccupazione anche se non è in pericolo di vita.

Sul posto erano intervenuti l’equipe medica di rianimazione, un’ambulanza e vista la gravità della situazione per due delle tre persone presenti sull’auto da Mattarello si erano alzati in volo due elicotteri del Nucleo dei Vigili del fuoco da Trento.

L’auto per cause ancora da accertare è uscita di strada autonomamente e dopo aver centrato un palo della segnaletica si è ribaltata finendo in una scarpata. Il 46 enne è stato proiettato fuori dall’abitacolo.

Fabio Corn era nato e risiedeva a Fierozzo, ed era stato per molti anni tipografo del giornale l’Adige per poi passare ad un incarico nel ruolo del Consiglio Provinciale di Trento. Lascia la moglie Elisabeth e due figli piccoli.

