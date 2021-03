M’illumino di meno, obiettivo: la riduzione del 40% delle emissioni di anidride carbonica

Circa 70 km di ciclabili, 5 nuovi parchi, 10 nuove ciclostazioni del bike sharing (oltre alle 32 già esistenti), 1500 lampioni a led, pannelli solari e fotovoltaici sugli edifici comunali. In elaborazione il nuovo piano della mobilità sostenibile. Obiettivo: ridurre del 40 per cento le emissioni di anidride carbonica entro il 2030.

Torna anche quest’anno M’illumino di meno, la giornata dedicata al risparmio energetico lanciata nel 2005 dalla trasmissione di Radio 2 Caterpillar. Stavolta i conduttori Massimo Cirri e Sara Zambotti invitano cittadini, aziende e istituzioni ad affrontare la sfida del “salto di specie“, che poi sarebbe un’evoluzione ecologica degli stili di vita, delle abitudini e delle scelte pubbliche e private.

Il Comune di Trento è da tempo impegnato nella transizione verso la sostenibilità. Energia, mobilità, rifiuti, verde sono i settori strategici di una mutazione che, tuttavia, è ben lontana dall’essere conclusa. Un impulso importante al “salto di specie” arriverà dal Piano urbano della mobilità sostenibile in corso di definizione: sarà completato entro il 2022, ma già nel corso di quest’anno dovremmo vedere il Biciplan, che del Pums è parte integrante.

Pubblicità Pubblicità

In più il Comune di Trento ha aderito al nuovo Patto dei sindaci per il clima e l’energia (Covenant of Mayors for Climate & Energy), un’iniziativa lanciata dalla Commissione europea nel 2015, che coinvolge le autorità locali con l’obiettivo di ridurre le proprie emissioni di anidride carbonica di almeno il 40 per cento entro il 2030, mediante una migliore efficienza energetica, un maggiore impiego di fonti di energia rinnovabili e l’integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici.

Ecco i dati più importanti che descrivono l’evoluzione ecologica in corso nel comune di Trento.

32 ciclostazioni del bike sharing più 10 in via di allestimento. Oltre 300 biciclette pubbliche disponibili; circa 70 chilometri di piste ciclabili sul territorio comunale; a breve inizieranno i lavori a 11 cicloparcheggi modulari coperti e protetti che ospiteranno circa 160 stalli per biciclette in 7 localizzazioni sperimentali.

Pubblicità Pubblicità



Circa 1500 lampioni a led che garantiscono maggiore efficienza e minor consumi, con un risparmio energetico medio del 30-40 per cento. Ogni anno il Comune investe nell’ammodernamento degli impianti di illuminazione: 240 mila euro nel 2020 e 150 mila nel 2021;

156 punti luce a led con sensori per il rilevamento di presenze in corso di installazione sulla pista ciclabile dalle Albere al ponte di Ravina, sul percorso ciclo pedonale da Lavis a Gardolo e sul giardino dell’Arcobaleno a Gardolo; 91 semafori intelligenti.

30 edifici comunali (strutture sportive, scuole, uffici, rifugi…) dotati di pannelli solari termici con una superficie complessiva di 708 metri quadrati; 34 edifici comunali dotati di pannelli fotovoltaici con una potenza installata di 1227 Kw.

Ogni anno decine di progetti di riqualificazione energetica degli edifici comunali.

406 metri quadrati per abitante di verde urbano. 5 nuovi parchi negli ultimi anni a Campotrentino, a Roncafort, in località Malpensada, Salè e Magnete (gli ultimi due sono in via di completamento).

Nel 2020 la raccolta differenziata ha superato la percentuale dell’83 per cento sul totale dei rifiuti raccolti.