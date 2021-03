Grazie a “M’illumino di meno” a Rovereto ci sono cinque querce in più

In occasione della Giornata sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili “M’illumino di meno”, andata in scena venerdì 26 marzo, il Distretto Family Audit “Città della Quercia” di Rovereto ha raccolto l’invito della nota trasmissione radiofonica Caterpillar a rinverdire le aree urbane.

Ognuna delle cinque aziende roveretane che nell’ottobre scorso hanno dato vita al Distretto Family – CTE, Habitech, Cooperativa Punto d’Approdo, SUANFARMA Italia e Trentino Sviluppo – ha piantato simbolicamente una quercia vicino alla propria sede.

Anche dipendenti e collaboratori delle aziende, complessivamente circa 500 persone, hanno deciso di aderire singolarmente alla Giornata compiendo azioni volontarie a favore della sostenibilità ambientale.

Il tema scelto per l’edizione 2021 di “M’illumino di meno” era “Il salto di specie”, visto come un’esortazione verso l’evoluzione ecologica nel nostro modo di vivere, per rendere il mondo più sostenibile. Diversi erano gli ambiti a cui poter attingere tra cui la mobilità, l’economia circolare, l’abitare o il mangiare. L’inverdimento urbano per contrastare i cambiamenti climatici è stato quello scelto dal Distretto Family Audit “Città della Quercia”.

A pochi giorni dalla giornata internazionale delle foreste, piantare delle querce è sembrato un gesto simbolico importante per onorare sia la giornata del risparmio energetico che la città in cui il Distretto opera. Un nuovo alberello per ogni azienda è stato interrato nei pressi di ciascuna sede, l’impegno assunto è dunque quello di coltivarle con cura e indica anche una collaborazione crescente tra queste aziende.

Il Distretto Family Audit “Città della Quercia” è nato ufficialmente nell’ottobre 2020 quando CTE, Habitech, Cooperativa Punto d’Approdo, SUANFARMA Italia e Trentino Sviluppo, aziende roveretane già tutte certificate Family Audit da parte dell’Agenzia provinciale per la famiglia, natalità e politiche giovanili si sono organizzate in rete per condividere progetti volti al benessere familiare della cittadinanza e dei propri dipendenti, circa 500 i lavoratori coinvolti.

Molti di loro in questi ultimi giorni, hanno raccolto l’invito e aderito a “M’illumino di meno“: la partecipazione è stata registrata attraverso una survey in cui ognuno ha indicato l’accorgimento adottato a favore dell’ambiente, in modo da generare poi un “word cloud”.

Accanto all’azione societaria si sono aggiunte dunque le piccole ma significative iniziative personali, permettendo al Distretto di compiere un “balzo in avanti” anche nella propria mission, rivolta proprio a creare ricadute culturali e sociali positive per il territorio della città della quercia.

Il Distretto Family Audit è una delle numerose azioni messe in campo dall’Agenzia provinciale per la famiglia, natalità e politiche giovanili per promuovere le misure di conciliazione famiglia-lavoro nelle aziende.