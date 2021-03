Draghi annuncia le priorità del Recovery: “donne, giovani e sud”

La direzione da percorrere per fermare il divario territoriale, e unire il sud con il centro nord del Paese, eliminando contemporaneamente la distanza di genere e generazionale, parte dalle donne, dai giovani e dal sud del Paese.

Questa è la direzione che intende percorrere il Presidente del Consiglio, Mario Draghi per spendere bene i soldi europei, spiegando che: “ negli ultimi anni c’è stato un forte calo degli investimenti pubblici che ha colpito soprattutto il sud. Tra il 2008 e il 2018 la spesa pubblica per investimenti nel mezzogiorno si è più che dimezzata, passando da 21 a poco più di 10 miliardi”.

Dunque, risulta estremamente necessario far ripartire il processo di convergenza tra mezzogiorno e centro nord, attraverso l’arrivo delle risorse europee del Next Generation Eu da spendere entro il 2026. A questi, si aggiungono anche i fondi di coesione pari a 96 miliardi destinati al sud. Dopo tanto tempo, è arrivata l’occasione di aumentare la spesa in infrastrutture fisiche, digitali e nelle fonti di energia sostenibile.

Le risorse dunque ci sono, ma è necessario evitare gli errori del passato che Draghi identifica nell’utilizzo parziale dei fondi europei e nell’incapacità di portare a termine le opere pubbliche. Per chiarire la situazione, il Presidente del Consiglio la racconta con numeri reali: A fronte di 47 miliardi di euro programmati nel fondo per lo sviluppo e la coesione dal 2014 al 2020, sono stati spesi soltanto il 6,7%. Nel 2017 in Italia erano state avviate, ma non completate, 647 opere pubbliche.

Utilizzare bene questi fondi è chiaramente l’obiettivo primario di questo Governo e, coinvolgendo la classe politica, Draghi si è assunto la responsabilità di dirigere questi fondi in particolare verso donne, giovani e sud.

Questo risulta fondamentale per recuperare sia la fiducia nella legalità che nelle Istituzioni. “Una sfida che può essere vinta attraverso il ruolo cruciale della classe dirigente, ma anche la partecipazione attiva di tutti i cittadini”.

