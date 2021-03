Divertenti, sicuri ed ecologici: sono i nuovi giochi nei parchi di Ala

Tutti nuovi e luccicanti, per la gioia dei bambini. Il Comune di Ala ha rinnovato i suoi principali parchi giochi, presenti nelle aree verdi della città, i lavori si sono appena conclusi. Non sono solo nuovi: i giochi sono stati scelti per migliorare la sicurezza e sono costruiti con materiali ecologici.

Gli interventi hanno riguardato i parchi giochi alle Bastie, al parco Perlè e in quelli di via Roggia, via Adige e via Piazzi. Sono stati sostituiti non solo i giochi, ma anche le pavimentazioni; il tutto è stato necessario per rispondere alle nuove normative in materia.

Le pavimentazioni antitrauma stanno per essere completate con la posa di un tappeto erboso. Il Comune di Ala, nella scelta dei nuovi giochi, ha anche fatto una scelta ecologica, in coerenza con la certificazione Emas in materia di prestazioni ambientali che gli è stata riconosciuta.

Pubblicità Pubblicità

Sono stati perciò scelti giochi in alluminio, perché questo tipo di materiale ha un costo energetico contenuto e il suo riciclaggio impiega il 95% di energia in meno rispetto a quella impegnata per produrlo.

È inoltre atossico: molto adatto per giochi per bambini. Le parti complementari dei giochi sono invece in plastica riciclata certificata. La stessa attenzione è stata posta per la pavimentazione, dove sono stati usati materiali naturali quali ghiaia o corteccia: attutiscono eventuali cadute quanto la gomma, ma a differenza di essa non devono poi essere smaltiti come rifiuto speciale.

Ghiaia e corteccia sono facili da mantenere (basta controllare lo spessore) e durano anche di più, perché la gomma, esposta al sole, si deteriora e perde le sue caratteristiche. “L’attenzione alla sostenibilità ambientale è un punto fondamentale da considerare quando ci si occupa di arredo urbano a servizio della comunità”, precisa l’amministrazione.

Pubblicità Pubblicità



I giochi cambiano di parco in parco, non ce ne sono di uguali tra loro: in questo modo c’è una sorta di “percorso dei giochi” all’interno di Ala, che soddisfa un po’ tutte le età e le curiosità dei bambini; e anche le loro esigenze di divertimento, dallo scivolo a tubo alla scala di corda, dalla passerella alla tradizionale altalena.

Nella scelta si è tenuto conto anche dell’importanza pedagogica dei giochi, e del loro importante valore per la crescita e lo sviluppo. In totale l’investimento del Comune per i parchi giochi supera di poco i 60 mila, a favore di giochi nuovi di zecca, a misura di bimbo ed ecologici.

Non sono gli unici interventi in corso sui parchi di Ala. È ancora in corso il cantiere al parco di Serravalle, che prevede un più ampio intervento di riorganizzazione dell’area e del campo sportivo. Inoltre, quando le temperature lo permetteranno, si interverrà anche sulle aree giochi alla Sega di Ala, anche in questo caso con posa di giochi in legno di robinia e pavimentazione antitrauma.