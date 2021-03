Comano Terme, ultima seduta del Consiglio Comunale senza polemiche

Dopo pochi giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, giovedì 25 marzo 2021 si è riunito il Consiglio Comunale di Comano Terme questa volta senza polemiche.

Tra i punti all’ordine del giorno c’è stata l’approvazione ad unanimità del protocollo politico di intesa per la realizzazione di un centro cardiologico internazionale d’eccellenza da realizzare a Ponte Arche nell’ex area Alberti.

Punto che ha trovato il benestare dell’opposizione (rappresentata dai consiglieri leghisti Cinzia Parisi, Michele Salvaterra, Alessia Baroldi, Sergio Binelli e Luca Brena): tuttavia il cons. Salvaterra (da esperto in materia) ha posto alcuni quesiti alla maggioranza sulla tempistica e sulla perequazione, portando degli esempi di strutture realizzate in valle da investitori privati come il Despar e la Lidl a Tione di Trento e l’altro centro cardiologico a Pinzolo e ricordando che la minoranza vigilerà per la miglior soddisfazione dell’interesse pubblico.

Gli altri punti riguardavano invece i rendiconti dell’esercizio finanziario 2020 ed i bilanci di previsione per l’anno 2021 dei Corpi Vigili del Fuoco di Bleggio Inferiore e Lomaso sui quali la minoranza si è astenuta: la motivazione sta nel fatto che secondo l’opposizione sarebbe buona cosa unire i due corpi, idea che non ha convinto né Sindaco né il cons. comunale Andreolli a cui è seguito un piccolo dibattito tra quest’ultimo ed i consiglieri Binelli e Salvaterra della LEGA.

La serata si è conclusa con i ringraziamenti del Sindaco ai Vigili del Fuoco a cui si è unita anche la minoranza, evidenziando che per i cinque consiglieri di opposizione medesimi i Vigili del Fuoco rappresentano un’eccellenza e che nessuno vuole imporre quella che invece è semplicemente un’idea che come tutte può essere condivisa o meno.

