Auto finisce contro il palo a Palù del Fersina, 3 feriti di cui uno grave

È di 3 feriti di cui uno grave il bilancio dell’incidente stradale avvenuto alle ore 13, in Val dei Mocheni. Per cause ancora da appurare un’automobile con tre persone a bordo si è schiantata contro la segnaletica stradale lungo la strada che da Palù di Fersina arriva fino a Fierozzo, all’altezza del ponte.

Sul posto è intervenuta l’equipe medica di rianimazione, un’ambulanza e vista la gravità della situazione per due persone da Mattarello so sono alzati in volo due elicotteri del Nucleo dei Vigili del fuoco da Trento. Preoccupano molto le condizioni di uomo di 46 anni che era alla guida e un’altra persona che occupava il sedile anteriore.

Meno gravi invece le condizioni di un 19 enne che era a bordo. Sul posto anche i Carabinieri, e due squadre dei Vigili del Fuoco

Pubblicità Pubblicità