Vicenda Nava, Stefania Segnana: « Sconcertata per quanto successo, chiederemo provvedimenti disciplinari esemplari»

Una dose di vaccino destinata alle fasce prioritarie ma dirottata, per motivi ancora da chiarire, a chi non ne avrebbe avuto diritto. La questione emerge in queste ore ma il fatto risalirebbe al 5 gennaio 2021, quando la campagna vaccinale per il contrasto alla diffusione del Covid-19 su tutto il territorio della provincia è ai suoi esordi. (qui articolo)

Il vaccino, in questa fase, è previsto unicamente per le categorie indicate dal servizio sanitario nazionale: medici, infermieri, personale sanitario e ospiti delle case di riposo.

E invece la notizia che a ricevere l’inoculazione con relativo richiamo sia stata la moglie Alma Chiettini, giudice del Tribunale di Trento, di un alto dirigente della Asl (Enrico Nava) si è diffusa rapidamente e lascerebbe sbalorditi.

Il luogo e soprattutto la motivazione rimangono un mistero. Sta di fatto che alla richiesta di chiarimenti il personaggio in questione non fornisce risposte e a poche ore dal fatto decide di dimettersi.

Sul clamoroso caso scoppiato ieri l’assessore provinciale alla Salute, Stefania Segnana, oggi ha rilasciato delle dichiarazioni. «Nella serata di ieri sono stata informata della vaccinazione anti Covid 19 somministrata il 5 gennaio u.s. alla consorte del Dott. Enrico Nava Direttore per l’Integrazione Socio-Sanitaria dell’APSS. Il Dott. Nava ha confermato l’accadimento alla Direzione dell’APSS ed ha manifestato l’intenzione di dimettersi dall’attuale incarico. Dimissioni che sono state accettate dal Direttore Generale dell’APSS Dott. Pier Paolo Benetollo dal quale sono stata messa a conoscenza del riepilogo dei fatti accaduti di cui si ha notizia al momento.

Il Dott. Benetollo mi ha comunicato la sua intenzione di istituire nella giornata di lunedì 29 marzo una Commissione d’Indagine interna che ascolterà formalmente il Dott. Nava e ricostruirà la dinamica dei fatti inerenti la prima e la seconda vaccinazione della sua consorte. Ho manifestato al Dott. Benetollo tutto il mio sconcerto per quanto è emerso e l’amarezza per questo comportamento che offende tutti coloro che sono impegnati nella campagna vaccinale e quelle categorie fragili e/o più esposte al possibile contagio che attendono pazientemente il loro turno. Ho domandato al Dott. Benetollo di applicare al termine dell’indagine dei provvedimenti disciplinari esemplari.»

