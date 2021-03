Nessuna chiusura per la profumeria Douglas di via Oss Mazzurana

La Profumeria Douglas di Via Oss Mazzurana a Trento non è coinvolta nella chiusura di 128 punti vendita distribuiti sul territorio italiano.

La catena tedesca ha disdettato la maggior parte degli affitti dei negozi, azione che contrasta nettamente con la proroga dei licenziamenti fino al prossimo 31 ottobre, inoltre manca un piano commerciale di rilancio.

L’elenco dei punti vendita la cui chiusura rientra in un presunta riorganizzazione commerciale comprende: venti negozi in Lombardia (di cui nove tra Milano e provincia, cinque tra Brescia e provincia, due a Mantova e provincia, idem a Varese e uno ciascuno per i territori di Bergamo, Lecco e Monza Brianza), sei in Piemonte (quattro tra Torino e la sua provincia, uno nel territorio di Alessandria e uno nel territorio di Biella), cinque in Friuli Venezia Giulia (uno nel territorio di Trieste e quattro in quello di Udine), sei in Veneto (tre nel territorio di Padova, uno ciascuno nelle aree di Treviso, Verona e Vicenza), otto in Emilia-Romagna (due su Bologna, uno ciascuno a Modena, Parma, Ferrara, Forlì’-Cesena, Reggio Emilia, Piacenza), dodici in Sardegna (quattro su Cagliari, due su Sassari, due su Nuoro, due su Olbia, uno su Carbonia e uno su Medio Campidano), cinque in Liguria (due su la Spezia, uno ciascuno nei territori di Genova, Savona e Imperia), 17 in Toscana (due su Firenze, uno a Prato, tre su Siena, tre su Pisa, due su Livorno, due su Pistoia, due a Grosseto, uno a Massa ed uno ad Arezzo), cinque nelle Marche (quattro sul territorio di Ancona, uno su Fano).

Pubblicità Pubblicità

Alcuni di questi sono già stati chiusi da febbraio e per gli altri la scadenza sarà a fine mese.

Critica la posizione dei sindacati che considerano il calo del fatturato contenuto grazie all’apporto dell’e-commerce e considerano inaccettabile la chiusura dei negozi che impedisce il prosieguo dell’attività da parte dei dipendenti che in massima parte sono donne.

Pubblicità Pubblicità