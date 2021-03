In tempo di pandemia triplicati i risparmi degli italiani

Lockdown, locali chiusi, impossibilità di andare in vacanza e di spendere i soldi. Così i depositi e i risparmi degli italiani in questi ultimi 12 mesi si sono triplicati.

Con i redditi a rischio e i consumi in caduta libera gli italiani spendono con molta più cautela oppure non spendono proprio. La tendenza è quella di lasciare saldi più alti nei conti correnti e di investire nei titoli di stato, Bot per primi.

Sono questi i risultati del Report di Bankitalia – “I conti economici e finanziari durante la crisi sanitaria”- che evidenzia come in realtà a innescare questi comportamenti virtuosi siano stati la paura e le incertezze per il futuro.

Nel famigerato primo trimestre dello scorso anno i redditi privati non finanziari, hanno registrato il calo più elevato dell’ultimo ventennio. Non solo, ma il valore aggiunto delle imprese è diminuito del 15%, il doppio rispetto alla crisi del 2009.

Questo il contesto che ha frenato le uscite familiari orientando le abitudini sul risparmio e gli investimenti in titoli di Stato. A novembre dello scorso anno i depositi negli istituti bancari hanno raggiunto la cifra record di 1680 milioni di euro.

Un dato che se rapportato a quello del settembre 2019 indicata un incremento dei depositi di 126 miliardi in meno di un anno. Si tratta di una risposta popolare anche al calo del Pil, a quello dei consumi (-9,8%) che ha portato in controtendenza gli investimenti in titoli pubblici che avevano chiuso il 2019 con un -23,6 miliardi.

