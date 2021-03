I cittadini e le cittadine di Dro «Gps» hanno donato un tiglio in memoria di Agitu

Si è svolta nella mattinata di ieri la cerimonia di inaugurazione della piantumazione del tiglio a ricordo di Agitu Ideo Gudeta la contadina, imprenditrice e ambientalista etiope immigrata in Italia dopo aver vissuto un conflitto a causa del suo attivismo politico contro l’accaparramento di terre da parte dei militari per le corporazioni internazionali e deceduta per femminicidio nel dicembre scorso.



Il tiglio è stato donato all’Amministrazione di Dro da un gruppo di cittadini e cittadine che si sono attivati autonomamente per dimostrare che la società civile è pronta non solo a ricordare le vittime di femminicidio e quanto accaduto ad Agitu, ma soprattutto per non disperdere i suoi insegnamenti e il suo modo di vivere e di insegnare l’integrazione e il rispetto per il territorio e l’ambiente.



Gps, questo l’acronimo che i cittadini e le cittadine droati/e hanno scelto e che per ognuno di loro ha un personale e profondo significato. Il tiglio dei Gps vuole quindi essere un punto di partenza concreto dell’attivismo positivo della società civile che dichiara alle generazioni future la scelta di campo nella lotta alla violenza di genere e ai sani ed educati rapporti tra gli uomini, le donne, il territorio e la natura.

Soddisfatto il Sindaco Claudio Mimiola che ha ringraziato i cittadini e le cittadine per aver continuato il percorso iniziato con la simbolica manifestazione avvenuta a poche ore di distanza dal femminicidio di Agitu. «Hanno dato continuità e concretezza alle loro azioni – ha spiegato Mimiola -. Questa iniziativa è un simbolo importante che valica i confini comunali vista l’adesione del Comune di Drena e del Comune di Arco e strategica risulta la sua messa a dimora nel parco limitrofo gli istituti scolastici del nostro territorio. Questa pianta sarà per sempre un monumento di riflessione e ricordo».

Soddisfazione è stata espressa dalla Sindaca del comune di Drena Giovanna Chiarani: «È significativo e di estremo valore che questa idea spontanea nata dalla sensibilità di alcuni cittadini racchiuda al suo interno numerosi significati che lambiscono il contrasto al femminicidio con il ricordo della figura di Agitu permeata dalle sue idee e dal suo impegno in vita. La piantumazione è un simbolo di speranza».

Medesima iniziativa avverrà nel Comune di Drena il 9 maggio a Malga Campo. Ha poi chiuso la cerimonia l’Assessora Santoni Ginetta che ha messo in luce l’importanza dell’interazione tra cittadini e cittadine, istituzioni e mondo scolastico. «Questo parco è davvero simbolico – ha concluso Santoni – perché ora vede due piante importanti che tengono compagnia, parlano e divulgano sapere ai giovani che qui vengono a rilassarsi, a giocare e a fare scuola. La sensibilità di questi cittadini e di queste cittadine volenterosi/e deve essere accolta e come Amministrazione siamo più che felici di poterlo fare. Tra i presenti anche un referente del Comitato S. Antonio DRO che proprio un anno fa ha messo a dimora nello stesso parco il Sorbo dell’Uccellatore donato dalla comunità di Braunau a ricordo dei profughi droati, cenigoti, premuradi e drenensi durante il primo conflitto mondiale».

