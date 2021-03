Basta episodi di violenza e degrado in piazza Cantore: Pino Urbani (FdI) interroga il Sindaco Ianeselli

In Piazza General Cantore, poco più di una settimana fa una giovane mamma col suo bambino di 6 anni è stata minacciata di morte dai “soliti noti” che stazionano sulle panchine bevendo vino e birra.

Una consumazione che contravviene al divieto di consumo di bevande alcoliche nei parchi della città adottata dalla passata giunta comunale. La cosa ora finirà anche sui banchi della giunta comunale di Trento.

Quanto accaduto infatti è oggetto di una domanda d’attualità che il gruppo consiliare di Fratelli D’Italia – primo firmatario Pino Urbani – illustrerà in occasione del prossimo consiglio comunale. La domanda alla quale il sindaco Ianeselli dovrà rispondere riguarda la prevenzione di molti episodi simili che quasi giornalmente avvengono nella piazza centrale del quartiere di Cristo re.

“Alla luce di quanto accaduto e in considerazione del fatto che non risulta essere la prima volta che le persone in questione creano scompiglio nel quartiere, nonché bivaccano consumando alcolici su una piazza dove tale pratica è vietata, riteniamo doveroso chiedere al Sindaco e alla Giunta Comunale quali provvedimenti intendano attuare, al fine di evitare che episodi gravi come questo possano ripetersi a piazza Cantore”. – Così nel concreto quanto riportato nel documento interrogativo di Urbani.

C’è da dire che a nemmeno 24 ore di distanza dalle minacce e nonostante l’intervento delle forze dell’ordine gli autori hanno rioccupato le panchine come se nulla fosse accaduto.

