Rovereto, consiglio Comunale: approvata la prima variazione di Bilancio del 202. Al centro RSA e viabilità

In campo più di un 1 milione e 680 mila euro. Approvata anche la mozione che propone interventi volti a ridurre o eliminare la plastica monouso.

La seconda giornata di seduta del Consiglio Comunale di Rovereto, si è aperta con la trattazione della prima Variazione di Bilancio del 2021. A presentarla il Sindaco Francesco Valduga che ha spiegato si tratta di una manovra, che segue l’approvazione del Bilancio lo scorso 29 gennaio e che rispecchia le rinnovate esigenze del territorio.

In particolare, la manovra investe 559.300 euro nell’ampliamento e ristrutturazione della RSA Kolbe di Borgo Sacco e 240.000 euro nella manutenzione straordinaria della RSA Vannetti, mentre l’altra voce importante di spesa, per 506.000 euro circa, riguarda le maggiori spese per il servizio neve e gli interventi sulla rete viaria cittadina.

Tra gli altri interventi, sono previsti 55.000 euro per il parcheggio di attestamento in Via Zeni, che andrà a rendere operativa la “Stazione Bifronte”, numerosi interventi inerenti all’emergenza Covid, acquisti per le scuole e la didattica a distanza e oltre 50,000 euro per il “Bonus Alimentare”.

Dopo il Dirigente del Comune, Festi, ha quindi illustrato nello specifico i dettagli della Variazione, ricordando che si tratta di una prima occasione per adeguare il bilancio alle effettive occorrenze. Le spese maggiori riguardano l’Rsa di Borgo Sacco (550 mila euro) e di via Vannetti (circa 200 mila euro in totali). Altra voce significativa, per 350 mila euro, quella dello sgombero neve . Altri interventi dibattuti poi in aula riguardano acquisti per la didattica a distanza e bonus alimentare.

Il Consigliere Viliam Angeli (Lega Salvini) ha quindi chiesto alcune spiegazioni tecniche e ha detto che sul “piano neve” esiste qualche problema: “Una spesa di 350 mila euro in più rispetto a quanto previsto in Bilancio mi sembra una spesa veramente eccessiva”.

Anche la Consigliera Gloria Canestrini (Rinascita Rovereto) ha chiesto spiegazioni sulla cifra stanziata per lo sgombero neve. Il Consigliere Ruggero Pozzer (Europa Verde) ha chiesto invece un chiarimento sul passaggio riguardante la maggiore spesa per la stazione bifronte.

L’assessore Andrea Miniucchi ha quindi parlato di interventi di affinamento dovuti alla constatazione della situazione reale ed ha spiegato la necessità del parcheggio. La Consigliera Cristina Luzzi (Fratelli d’Italia) ha chiesto chiarimenti in merito alla tempistica inerenti all’acquisto di apparecchiature informatiche e altre voci, sul perché non fossero inserite in Bilancio.

Anche in questo caso, è stato spiegato che si è trattato di rispondere a necessità urgenti e frutto di una indagine effettuata presso i servizi per sapere se vi fossero ulteriori esigenze, successive all’approvazione del Bilancio stesso.