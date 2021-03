Paccher: «Nessun rimborso chilometrico a coloro che partecipano alle sedute dalla propria abitazione»

Nervosismo oggi fra maggioranza e opposizioni per un articolo apparso su un media provinciale con dei contenuti che si sono rivelati distanti dalla verità.

In consiglio regionale il Movimento 5 Stelle ha “scoperto” (si fa per dire) che nel nuovo regolamento approvato in ufficio di presidenza l’8 marzo sono previsti rimborsi chilometrici per i consiglieri, anche a chi nelle giornate di consiglio convocato in videoconferenza ha deciso di recarsi presso il proprio ufficio.

Ma i pentastellati hanno interpretato male il passaggio della delibera dell’8 marzo oppure non l’hanno nemmeno letta. Infatti quel giorno il provvedimento di cui sopra ha inteso reinterpretare in maniera più Restrittiva la deliberazione N.371/2013, fatta dal centrosinistra nella precedente legislatura.

Infatti a far data dal mese di marzo 2021 per tutte le partecipazioni telematiche alle sedute degli Organi consiliari regionali effettuate da luoghi diversi dagli uffici del Consiglio regionale di Trento o di Bolzano o dalla sede del Consiglio regionale non saranno più riconosciuti i rimborsi chilometrici.

Anzi, per le partecipazioni alle sedute convocate in videoconferenza nei mesi da novembre 2020 a febbraio 2021 sono state recuperate le somme già liquidate.

In concreto la legge fatta dal centro sinistra è stata sospesa dalla maggioranza azzerando così i rimborsi per gli interventi in video conferenza.

Il presidente del consiglio regionale Roberto Paccher era già intervenuto sulla questione specificando che il rimborso spetta a chi si reca in consiglio per le sedute telematiche, e che nessun consigliere ne approfitterebbe.

Era intervenuto anche il Pd del Trentino che con la capogruppo Sara Ferrari aveva spiegato «di non sapere nulla della modifica» e che la decisione «non ci rappresenta nel modo più assoluto, e ancora meno ci rappresenta oggi in una situazione di emergenza economica oltre che sanitaria e di così diffusa fragilità.»

Dalla dichiarazione di Sara Ferrari quindi si evince che non era nemmeno a conoscenza che la legge era stata fatta dal proprio partito nella precedente legislatura.

Oggi la polemica si è spostata sui social dove tanto per cambiare sono volati insulti e minacce ai consiglieri del centro destra colpevoli solo di aver cancellato una legge del centro sinistra che prevedeva il rimborso dei chilometri anche a quelli che se ne stavano a casa intervenendo in smart Working.

E nella diatriba, alimentata dagli errori del media provinciale in questione, sono finiti molti esponenti della sinistra trentina che non hanno mancato di inveire contro chi ha fatto la legge scoprendo solo nel tardo pomeriggio che a costruirla erano stati proprio loro.

Uno di questi, l’ex consigliere del PD Paolo Serra sui social ha apostrofato quanto successo come «Incredibile, indecente, irrispettoso» chiamando in causa anche il buon Dante Alighieri usando parole a giudizio del centro destra pesantissime («In tema dantesco meritate l’inferno») scoprendo poi che ha fare le cose ««Incredibili, indecenti, irrispettose» erano stati i suoi compagni di partito del PD

A tagliare la testa al toro definitivamente è arrivato in serata il comunicato del presidente del consiglio regionale Roberto Paccher: «In merito a quanto apparso oggi su alcuni media locali, – si legge – relativamente al provvedimento dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Trentino Alto Adige – Sudtirol in materia di partecipazione alle sedute, ritengo doveroso precisare che il dispositivo non prevede in alcun rimborso ai consiglieri regionali che partecipano alle sedute del Consiglio in modalità telematica.

Il regolamento prevede invece che i soli consiglieri che si recano presso la sede del Consiglio regionale di Trento o di Bolzano, per partecipare ai lavori, vengano considerati in presenza ed abbiano pertanto il trattamento previsto per la partecipazione alle sedute.

Detto provvedimento esclude qualsiasi rimborso chilometrico a coloro che partecipano alle sedute dalla propria abitazione o da un luogo diverso da quello del Palazzo del Consiglio regionale di Trento o di Bolzano.

Quanto sopra a precisazione di quanto già peraltro precedentemente dichiarato e nel rispetto dell’attività di tutti i consiglieri regionali, chiamati in un momento come questo a svolgere il proprio incarico istituzionale nel miglior modo possibile a garanzia dei cittadini«.

Polemica finita quindi. Speriamo.