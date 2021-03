Oggi sciopero del trasporto pubblico anche in Trentino

Anche i dipendenti del trasporto pubblico trentino prenderanno parte allo sciopero nazionale indetto dai sindacati a sostegno della lotta per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto il 31 dicembre del 2017.

L’astensione del lavoro odierna segue quella di un mese e mezzo fa per un periodo di tempo nel quale la trattativa non si è sbloccata.

L’astensione dal lavoro sia di autobus che di treni locali, sarà per l’intera giornata con due fasce di garanzia: dalle 5,30 alle 8,30 e dalle 16 alle 19 e coinvolgerà il personale degli impianti fissi, impiegati ed officina.

“I lavoratori di questo comparto non si sono mai fermati durante l’emergenza sanitaria – fanno notare le segreterie provinciali dei sindacati –. Il rinnovo del contratto nazionale non è solo l’indispensabile strumento per adeguare le condizioni normative e retributive degli addetti, ma è anche il primo tassello fondamentale per avviare una vera riforma del settore.

Dopo la pandemia ci sarà bisogno di più trasporto pubblico: la riforma dovrà prevedere interventi per il riordino delle norme di regolamentazione del settore, rivedere il meccanismo di distribuzione delle risorse ad oggi destinate a regioni ed enti locali, incentivare la transizione tecnologica attraverso anche il rinnovamento del parco mezzi, intervenire per promuovere un nuovo sistema industriale che favorisca le aggregazioni delle imprese. Inoltre, una seria riforma del settore non può prescindere dall’erogazione di maggiori risorse da destinare al Fondo nazionale per i trasporti. Non esistono riforme o servizi migliori che si possano fornire a costo zero”.

