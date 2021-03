Nasce VINEAS, piattaforma web che unisce attori e progetti dell’Europa mediterranea sulla filiera vite-vino

“Collaborare per affrontare i cambiamenti climatici” è lo slogan con cui, nell’ambito del progetto Medcliv che mira a strutturare l’ecosistema della filiera vite- vino nei confronti del cambiamento climatico, si presenterà martedì 30 marzo, alle 17, con un evento sul canale youtube FEM la piattaforma online Vineas.

Si tratta di una piattaforma web interattiva e collaborativa, realizzata in sette lingue, che unisce attori e progetti della filiera di vite e vino nel Mediterraneo, in particolare di sei paesi: Italia, Francia, Portogallo, Cipro, Slovenia, Spagna. Uno strumento utile al mondo vitivinicolo per facilitare la conoscenza tecnico-scientifica in materia, progettato per consentire agli attori interessati di trovare aziende, istituzioni, progetti o iniziative esistenti per qualsiasi nuova cooperazione o miglioramento delle conoscenze, ma è anche anche una vetrina per annunci di appuntamenti, eventi, corsi, novità.

Il progetto MEDCLIV (MEDiterranean CLimate Vine and Wine Ecosystem) coordinato dalla Fondazione Edmund Mach e co-finanziato da EIT Climate-KIC, è iniziato nel 2019 e terminerà nel 2022: con un approccio partecipativo si propone di agire nel campo dell’impatto del clima sulla viticoltura in Europa, e della sua mitigazione, per favorire lo sviluppo di una comunità innovativa, dove ricerca e industria mettano in comune i propri sforzi a favore di un’economia resiliente al cambiamento climatico.

I primi eventi pubblici, in Italia e negli altri paesi, sono iniziati nell’autunno del 2020. Altro partner italiano è il CNR – IBE (sede di Bologna).

L’evento di martedì 30 marzo, alle 17, si rivolge al pubblico italiano, ma nello stesso periodo la piattaforma sarà presentata in altri cinque paesi europei.

