Lavis: la Lega dà il benvenuto in Consiglio comunale a Ivan Michelon

«Il gruppo consiliare e i militanti, insieme alla sezione di Lavis Lega Trentino per Salvini premier, intendono dare il benvenuto in Consiglio comunale a Ivan Michelon, complimentandosi con lui per l’incarico di consigliere comunale di cui è stato investito, certi che possa portare contributo, esperienza ed essere stimolo positivo e costruttivo per tutto il gruppo».

Con queste parole, affidate a una nota stampa, la sezione di Lavis della Lega ha voluto dare il proprio benvenuto in Consiglio comunale a Ivan Michelon, primo dei non eletti con 49 preferenze nella tornata elettore di settembre 2020.

Michelon ha preso il posto di Robert Ivan Abel, che nei giorni scorsi aveva deciso di lasciare il Consiglio comunale di Lavis, nonché la presidenza della sezione.

«La sezione tutta – si legge ancora nella nota – da sempre coesa e impegnata per la collettività nell’espletamento del proprio mandato attraverso i consiglieri Monica Ceccato, Luigi Piffer, Cristian Giongo e Ivan Michelon, esprime con fermezza la volontà di partecipazione attiva, di essere portatrice di principi, valori e obiettivi concreti e ha come fine esclusivo l’interesse della collettività lavisana, mantenendo, con coerenza, l’impegno preso in campagna elettorale e rispettando la fiducia accordata dai cittadini elettori».