Infortunio mentre gioca a padel per Ignazio Moser: 9 punti di sutura

Partita di padel sfortunata per Ignazio Moser che si è infortunato all’arcata sopraciliare e per chiudere la ferita sono stati necessari 9 punti di sutura.

Diffusa la preoccupazione dei fans dopo la pubblicazione delle immagini nei siti social del suo viso rigato di sangue, ma diffusa anche l’invidia per il suo essere affiancato da una infermiera d’eccezione: Cecilia Rodriguez.

Chechu che così ha commentato l’accaduto: “ Ignazio sta bene, ogni giorno va meglio, l’ematoma scende e l’occhio migliora. Ho letto un po’ di messaggi prima di andare a cucinare qualcosa di sano. Ho letto un po’ di preoccupazione per l’occhio di Ignazio, si è fatto male sì, ma sta bene… Prima o poi imparerà. Ora vado a preparare perché il mio amorino è molto affamato”.

Mentre Ignazio Moser ha così commentato l’accaduto: “Buongiorno da parte mia e dal mio occhio nero”. Un quadretto familiare tutto miele e … bende, ma la cosa più importante è che si sia trattato di un infortunio di lieve entità.

PADEL, UNA DISCIPLINA IN GRANDE CRESCITA – Il Padel è un gioco divertente che può essere praticato da persone di diversa età, sesso, condizioni tecniche e fisiche, e – componente non di poco conto – richiede una spesa minima.

E’ una disciplina vantaggiosa per tutti gli sportivi: può essere un motivo di divertimento e può essere anche semplicemente un’occasione di incontro e di “ritrovo”; può diventare nello stesso tempo una valida attività motoria senza movimenti aggressivi per tenersi in forma; può essere un’attività praticata da tutta la famiglia; può essere gratificante in termini di risultati sportivi.

I campi sono sia all’aperto che indoor. Le regole sono basicamente quelle del tennis. La racchetta è una “pala” solida e forata tale da renderla più leggera, la cui lunghezza massima non supera i 45,50 cm, mentre le palle, secondo la consistenza e le dimensioni approvate dalla FIP, sono le stesse del tennis.