Incontro con i lupi in Alto Adige. La protesta degli animalisti: “Bifolco li insegue e li spaventa” – IL VIDEO

Le immagini di un insolito incontro avvenuto in una valle altoatesina, indicata come la val di Plan (una laterale della val Passiria) vengono mostrate in un video che da qualche giorno è stato diffuso su internet. Un automobilista nella notte si imbatte in due splendidi esemplari che corrono rapidi per un lungo tratto di strada.

‘Inseguiti’ dalla macchina, dopo diversi metri si dileguano sparendo nella natura. In seguito alla pubblicazione sui social, le polemiche da parte degli animalisti non sono tardate ad arrivare.

“Accade in Alto Adige. Dopo il bifolco di Cortina, ecco che ne arriva un altro dal Tirolo. Nel video si vedono dei poveri lupi scappare terrorizzati inseguiti da un automobilista. Ancora una vergogna, ancora un incitazione alla violenza contro gli Animali. Speriamo che l’autorità competente risalga all’autore e lo punisca a norma di legge“, recita la nota del collettivo Centopercentoanimalisti.

