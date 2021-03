Incendi Pergine: si cerca un pericoloso piromane

Continuano gli incendi che stanno interessando per lo più la zona del perginese dove si sta cercando un pericoloso piromane che ha appiccato 4 incendi in pochi ore. È ormai quasi sicuro che ad appiccare gli incendi sia stata la stessa mano.

Tornano alla memoria le gesta di un altro piromane arrestato nel 2020 che nella stessa zona aveva appiccato diversi incendi durante il 2019.

In quel caso prima di essere fermato il piromane aveva procurato tre incendi che avevano preoccupato la comunità. Le indagini avevano individuato nella persona del 46 enne del posto il possibile responsabile che era stato messo in una comunità di recupero e poi ai domiciliari dai quali peraltro era anche fuggito. (qui articolo)

Pubblicità Pubblicità

L’uomo, identificato come un 46 enne di Palù del Fersina, dopo la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e per aver appiccato diversi incendi in valle dei Mocheni era stato messo agli arresti domiciliari.

Mercoledì pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti nei boschi della Tingherla, sopra Roveda a Frassilongo. Martedì 16 marzo a prendere fuoco è stato un pezzo di bosco vicino a Tenna dopo che 3 giorni prima le fiamme erano salite nel bosco lungo la strada provinciale 11 per Vetriolo.

Infine lunedì 22 marzo i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per due incendi scoppiati in località Massenza, sopra Madrano.

Pubblicità Pubblicità



Nel pomeriggio di ieri nuovo allarme per un principio di incendio boschivo nel Consorzio del Primiero. Si tratta di un principio d’incendio boschivo nei boschi sopra l’abitato di Siror. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno potuto appurare che si trattava di un incendio sterpaglie e di alcuni piccoli arbusti. (foto)

I vigili in maniera rapida si sono messi ad operare per spegnere in breve tempo il fuoco e bonificare l’area.

Fortunatamente non ci sono stati danni a persone o cose. Il pericolo è che le fiamme si potessero propagare nelle vicinanze dove ci sono diverse baite che per fortuna non sono state minimamente lambite dal fuoco. I vigili dopo circa un’oretta sono potuti rientrare nella rispettiva caserma.