Figuraccia dell’ex consigliere del PD Paolo Serra: insulta il centro destra per la legge sui rimborsi non sapendo che è stata fatta dagli amici del PD

Scoppia il caso dei rimborsi e molti politici di sinistra cadono nella trappola del «populismo» insultando i rappresentanti di centro destra. Però prendono un gigantesco abbaglio perché la legge in questione è stata costruita dai propri amici di partito.

Il più grosso scivolone lo commette l’ex consigliere del PD Paolo Serra (sostituito dal figlio Nicola in questa legislatura) che usa parole pesantissime verso chi ha deliberato la legge, non sapendo che a farlo era stata la giunta comandata da Ugo Rossi trainata dal PD. (partito di Serra).

Vero invece che il centro destra era intervenuto il giorno 8 marzo, ma per rendere la legge più restrittiva e cancellando i rimborsi. Probabilmente Serra è stato trascinato ed influenzato da quanto scritto su un giornale locale. Tant’è però che la frittata è fatta.

Pubblicità Pubblicità

«Incredibile, indecente, irrispettoso». «In tema dantesco meritate l’inferno». Queste alcune frasi dell’ex consigliere del PD scritte sulla sua pagina facebook ed indirizzate alla maggioranza. Naturalmente sotto il post sono subito partiti i commenti della corte tutti critici verso la maggioranza.

A mettere fine a questo stillicidio e alla figuraccia di Paolo Serra ci pensa Luca Guglielmi attraverso un comunicato che ristabilisce la verità.

«Ho assistito con notevole sorpresa alle prese di posizione di alcuni partiti politici sul tema della recente deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.13 del 8 marzo 2021 – esordisce il consigliere – la sorpresa deriva dal fatto che il provvedimento di cui sopra ha inteso reinterpretare in maniera più RESTRITTIVA la deliberazione N.371/2013, quando, ricordo, governava il centrosinistra.

Pubblicità Pubblicità



Infatti a far data dal mese di marzo 2021 per tutte le partecipazioni telematiche alle sedute degli Organi consiliari regionali effettuate da luoghi diversi dagli uffici del Consiglio regionale di Trento o di Bolzano o dalla sede del Consiglio regionale NON VERRANNO PIU’ RICONOSCIUTI I RIMBORSI CHILOMETRICI. Per le partecipazioni alle sedute convocate in videoconferenza nei mesi da novembre 2020 a febbraio 2021 sono state recuperate le somme già liquidate.»

E ancora: «Come si possa rovesciare la realtà in questo modo mi appare francamente incomprensibile e mi limito a dichiararci delusi dal comportamento di chi si è precipitato a prendere le distanze da un provvedimento giustamente e ineccepibilmente restrittivo.»

E pensare che solo ieri in consiglio provinciale i rappresentanti del PD hanno presentato ben 4 risoluzioni per combattere la violenza verbale dei politici. Non c’è che dire: l’esempio di Serra è davvero notevole. Come dire, il bue che dice cornuto all’asino.