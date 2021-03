Tragico incidente a Fierozzo, uomo muore schiacciato da un tronco

Un tragico incidente nei boschi è costato la vita ad un uomo oggi nel primo pomeriggio pochi minuti dopo le 13.30 sopra la località di San Francesco nel comune di Fierozzo.

Un uomo, mentre stava tagliando della legna, sarebbe stato travolto da un tronco rimanendo schiacciato sotto.

L’allarme è stato lanciato parecchie ore dopo l’incidente avvenuto probabilmente in mattinata. Sono stati i famigliari ad allertare i soccorsi quando per pranzo non hanno visto rientrare il loro caro.

Si sono subito mobilitati i soccorsi con un’ambulanza partita da Pergine Valsugana insieme ai vigili del fuoco di Fierozzo, Frassilongo e Sant’Orsola che sono intervenuti con una decina di uomini e mezzi con delle apposite attrezzature per poter liberare celermente l’uomo dal pesante tronco.

Dalla base di Mattarello si è alzato in volo anche l’elicottero. Il medico rianimatore giunto con l’elisoccorso non ha però potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.

Saranno poi le autorità competenti a stabilire la dinamica del tragico incidente e a far luce su eventuali responsabilità.

