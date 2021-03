Scuole dell’Infanzia aperte anche a luglio, l’amaro sfogo delle maestre della Scuola di Rallo: “Non siamo babysitter”

Recentemente su tutto il territorio provinciale imperversa la polemica riguardante la proposta fatta dalla Provincia Autonoma di Trento di tenere aperte le Scuole dell’Infanzia anche a luglio. Per raccogliere conferme, la giunta Fugatti, malgrado la contrarietà di numerosi Consiglieri ed esperti del settore Scuola dell’Infanzia, procede a testa bassa inviando a tutte le famiglie che hanno un figlio all’asilo un questionario da compilare.

Le maestre della Scuola dell’Infanzia di Rallo di Tassullo “Nuovo germoglio” (Comune di Ville d’Anaunia) hanno redatto un comunicato stampa riversando così la loro indignazione. La portavoce Saida Rossetto commenta: “E’ una cosa vergognosa perché quando si parla di scuola e di bambini si auspicherebbero scelte ponderate e non specchi per le allodole, svendendo la scuola a 50 €uro; il questionario inviato risulta tendenzioso”.

“In questi giorni un acceso dibattito infiamma le pagine dei social ma, purtroppo, come accade spesso, tutto si risolve in sterile polemica. Eppure si parla di bambini che sono, o almeno dovrebbero essere al centro dell’attenzione di tutti, delle famiglie, delle istituzioni e della scuola e per i quali si auspicherebbero scelte ponderate, rispettose dei tempi e delle esigenze della loro crescita.

Pubblicità Pubblicità

Il dibattito riguarda l’apertura della scuola dell’infanzia durante i mesi di luglio: non è cosa nuova, si tratta di un tema ricorrente e forse non varrebbe la pena perderci troppo tempo se non fosse che, con la scusa della pandemia, vengono messi in discussione principi che si consideravano acquisiti, come quello per cui alla crescita armonica dei bambini, soprattutto quelli della prima infanzia, sono deputate con competenze e ruoli specifici, entità diverse.

La scuola dell’infanzia è una di queste: ha, infatti, l’obiettivo di un percorso di apprendimento misurato sulle capacità dei bambini, progettato in modo da garantire il loro benessere psicofisico e teso a svilupparne tutte le specificità in un’ottica inclusiva e secondo itinerari in continuità con il successivo ordine scolastico. L’obiettivo è ambizioso, richiede competenze e professionalità e si persegue attraverso una scansione temporale che tiene conto in prima istanza delle esigenze dei bambini. Si, perché per i bambini la scuola dell’infanzia non è luogo di svago, è luogo di impegno – gradevole, misurato, adeguato all’età fin che si vuole -, ma sempre di impegno si tratta.

Le attività ricreative di cui il bambino ha estremo bisogno e che dovrebbero essere garantite al pari di quelle strettamente educative sono compito di altre entità, se la famiglia per tutte le ragioni organizzative, economiche e culturali, che ci sono note, non può sopperirvi. E’ per questa ragione che negli scorsi anni si sono sviluppate iniziative, anche sostenute con finanziamenti pubblici, per garantire ai bambini occasioni di svago, di intrattenimento, di gioco e quindi di crescita. Di fronte alle difficoltà delle famiglie le istituzioni hanno creato o sostenuto i centri estivi, le settimane verdi, le iniziative di gioco, i laboratori natura, le attività sportive etc. E questo non perché la scuola chiude a fine giugno e bisogna tappare un buco ma perché a fine giugno è giusto che per i bambini inizi la ricreazione.

Pubblicità Pubblicità



Questo era vero gli scorsi anni e lo è anche ora: la pandemia può davvero togliere ai bambini che hanno frequentato la scuola a partire dal 1° settembre 2020 il loro periodo di svago? Queste ultime settimane di chiusura (per la verità per alcuni bambini, figli di operatori sanitari, la scuola continua ad essere aperta) possono davvero mettere in discussione un principio tanto ovvio?

La scuola dell’infanzia durante l’ultimo anno ha svolto il suo compito con tutte le difficoltà del contesto garantendo ai bambini il diritto all’apprendimento. Ma dal primo luglio i bambini hanno un altro diritto, quello allo svago. Per questo ci vogliono competenze, energie e progetti, che la scuola non ha perché non è il suo ruolo ma altri hanno e sono pronti.

Se lasciamo che tutto si risolva nella sterile polemica tra i limiti della scuola e le esigenze della famiglia, le istituzioni avranno perso l’occasione di guardare all’infanzia come un bene prezioso“.