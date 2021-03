Norme anti covid: in Valsugana scoperto un nuovo ciclista «fenomeno»

Scoppia un nuovo caso di mancato rispetto delle regole anti covid. Riguarda un ciclista che in piena zona rossa, dove è vietato sconfinare dal perimetro provinciale, decide di fare il «tour delle province», rendendolo tranquillamente noto sui social media e applicazioni varie.

Lo precisiamo subito: lui non è un ciclista amatoriale qualsiasi ma niente meno che Diego Ropele, segretario dell’associazione dilettantistica Dragon Bike Strigno (associazione amatoriale di ciclismo) presieduta da Franco Bertagnoni. Ropele, residente ad Ospedaletto, è di professione insegnante presso un istituto della zona.

E nelle ultime ore non si parla d’altro in Valsugana. Sono molti infatti gli appassionati sportivi che stanno mostrando chiara insofferenza per chi a loro parere si vanta di non rispettare le regole.

Il caso è scoppiato sulla conosciuta applicazione «Strava.com», scaricabile da chiunque, dove molti ciclisti caricano la propria attività sportiva.

Il ciclista ribelle, dopo aver reso ingenuamente pubblico il suo percorso, è stato infatti duramente contestato da numerosi utenti ai quali, attraverso una sua personalissima visione dei fatti, ha voluto replicare con un lungo post .

LA REPLICA DI ROPELE: “Politicamente parlando penso che solamente una persona che voti PD o LEU sia così ottusa da rispettare delle norme sulle libertà individuali così anticostituzionali e prive di senso e cerco di spiegarti il perché: ART. 1 del DL n. 30 del 13 marzo 2021 recante ‘ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19′.

Ti chiedo: da un punto di vista sanitario il mio comportamento come può danneggiare il contenimento e il contrasto del COVID 19? Esatto, stai pensando la mia stessa cosa, ovvero che è una cagxta pazzesca. Andare in bici partendo quasi sempre alle 6 di mattina se non prima, quindi non incrociando nessun ciclista per almeno le prime due ore e mezza, per pedalare in posti poco frequentati e lontano dai centri urbani più importanti (tre settimane fa, scalando Cima Campo, non ho incrociato anima viva da Rivai al Camping Alice) non implica nessuna rottura alla catena del contenimento e della diffusione del virus, fermo restando che, come affermato dall’immunologo Anthony Fauci, uno dei simboli assunti dai democratici come modello per la lotta al COVID in una conferenza del settembre 2020, la trasmissione asintomatica è quasi impossibile.

Quindi io vado in bici da solo, con prudenza, in posti lontani da possibili assembramenti, sono sano (se faccio giri fra le 3 / 5 ore significa che non ho nulla) pertanto da un punto di vista sanitario non sono un ‘untore’. Passiamo all’aspetto legislativo: ti sembra giusto che ci sia la DAD (didattica a distanza) e non la MAD (messa a distanza)?

Eppure i soggetti più a rischio sono gli anziani a cui permetti di andare in chiesa e magari all’esterno di essa si fermano per parlare. Ogni domenica almeno quattro canali televisivi la trasmettono, quindi questo è il primo non senso. Ti sembra giusto che si conceda a chi ha una seconda casa, magari un Veneto o Lombardo, di poter venire qua da noi, quindi rischiando che questo arrivo generi possibilità di assembramenti e a uno che va in bici da solo in Veneto, senza generare assembramenti, lo impedisci? Ci sarebbero altri esempi, ma mi fermo qua.

Personalmente non credo che tutto ciò sia concepibile in un paese civile, quindi non mi sento né un farabutto né in colpa, Se mi dovessero fermare e mi dessero la multa la pagherei senza fare storie perché, come affermato dal prof. Becchi, docente di Filosofia del Diritto all’Università di Genova: ‘Di fronte ad una legge ingiusta, di fronte ad un divieto che viola i miei diritti inalienabili, che prezzo sono disposto a pagare per oppormi?’

Per favore, non si ripeta la ormai insopportabile lezioncina per cui le leggi si possono sempre criticare ma, finché sono leggi, le si deve sempre rispettare. E perché mai? Perché sono leggi. Perché la legge è legge. Questo ‘positivismo giuridico’ da quattro soldi, è roba da tardo Ottocento, anche se ha fatto gravi danni nel Novecento.

E poi non è questo il punto. Infatti io non dico che una legge ingiusta non sia più legge, dico solo che è giusto violarla. Ma, questa la replica, non si può violare una legge. Certo che si può: solo, se ne paga, poi, la conseguenza. Ossia la sanzione che la legge stessa prevede per la sua trasgressione. Ebbene, la domanda che continuo a farmi è allora la seguente: ‘Che prezzo sono disposto a pagare per la mia libertà?’. A nessuno piace essere ‘multato’ con l’irrogazione di una sanzione amministrativa di 400 euro (seppur, impugnandola, si può sperare di vederla annullata).

Ma la mia libertà, almeno 400 euro, li vale. Per la verità, penso che la mia libertà non abbia prezzo. E dunque in questo caso il timore della sanzione, almeno nel mio caso, non funziona. Se il prezzo da pagare è questo, sono disposto a pagarlo. La mia coscienza non mi permetterebbe di vendermi per 400 euro”.

Ora Ropele rischia una bella sanzione della somma da lui menzionata nel post. Il ricordo corre ad un suo collega ciclista di Rovereto finito sulle pagine di tutti i giornali nazionali.

Come dimenticare infatti le «mitiche» gesta di Marco Modesto Brazzo che durante il primo lockdown, bloccato sulla ciclabile dalla polizia di Stato rispose: “Sono un soggetto di diritto internazionale. Con gli sconosciuti non parlo e le divise non le conosco. Identificatevi”. Brazzo nei giorni seguenti non aveva mollato continuando a pedalare tranquillamente con la sua bici da corsa in barba al lockdown.

Aveva però avuto altri incontri ravvicinati con le forze dell’ordine che erano sempre finiti allo stesso modo. Con una sanzione e in uno di questi anche con una denuncia. (qui articoli)