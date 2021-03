Luca Guglielmi: «Si sta consumando un atto gravissimo da parte delle minoranze»

«In queste ore si sta consumando un fatto gravissimo all’interno del Consiglio Provinciale da parte dei gruppi consiliari di minoranza.» – A denunciare la cosa è il consigliere provinciale Luca Guglielmi che nel pomeriggio ha abbandonato la riunione dei capigruppo per protesta.

Il contendere è la nomina della terna che condurrà nei prossimi anni l’associazione delle minoranze linguistiche dove da parte delle opposizioni si è registrata un’alzata di scudi.

La Conferenza dei capigruppo riunita dal presidente Walter Kaswalder nel primo pomeriggio di oggi, ha preso atto che ci sono 4 indicazioni (3 di maggioranza e 1 di minoranza) per 3 sole nomine, che richiedono una maggioranza dei due terzi e quindi il voto di 24 consiglieri su 35.

Pubblicità Pubblicità

Sara Ferrari è tornata a dire senza mezzi termini che due dei tre nomi proposti alle opposizioni risultano targati politicamente, una tesi per niente condivisa da Luca Guglielmi, tant’è che il consigliere ladino – con Mara Dalzocchio – ha anche abbandonato i lavori della capigruppo.

Guglielmi – forse ironicamente – prende atto che esiste un ritrovato interesse da parte di quasi tutte le componenti della minoranza consiliare provinciale su questo tema specifico, dopo quasi ben 7 anni.

«I suddetti consiglieri di minoranza (non tutti, beninteso) stanno compiendo un’assurda “ingerenza politica” in una materia che non meriterebbe questo atteggiamento e rinnovato interesse (chissà perché?); stanno portando divisioni partitiche all’interno dell’Autorità delle Minoranze Linguistiche, organo cardine di controllo della tutela delle comunità di minoranza linguistica presenti sul nostro territorio.» – aggiunge ancora il consigliere dell’associazione Fassa.

Pubblicità Pubblicità



Secondo Guglielmi i consiglieri di minoranza si starebbero opponendo alla nomina di persone ampiamente qualificate e competenti per meri scopi politici e di cariche da spartire. Quindi ad oggi un organo come l’Autorità delle Minoranze Linguistiche, da sempre terzo e neutro rispetto alla Politica, si sta trovando oggi bloccato a causa di queste azioni ostruzionistiche.

«Vi sono, come è giusto che vi siano – continua il consigliere – diverse sensibilità e ideologie politiche (da sempre e dappertutto), le quali non devono però andare ad influire su un organo così importante per la nostra Provincia.»

Poi sottolinea come «fino ad oggi le persone che hanno operato per il bene delle nostre minoranze sono state sì nominate da quei gruppi consiliari che oggi rappresentano la minoranza consiliare ma sostenute ed apprezzate nel loro impegno e nei loro risultati anche da esponenti politici legati ad un’ideologia opposta, come, peraltro, il sottoscritto. Amareggiato, prima di tutto da ladino e fassano, dal comportamento di alcuni capigruppo della minoranza consiliare, esponenti di un’ideologia politica che da sempre si incensa di autonomia, di minoranza e di tutela, ma che oggi sta scrivendo una delle pagine più tristi per la difesa e la valorizzazione delle fiere Comunità di minoranza della nostra Provincia.»