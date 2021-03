La Biblioteca di Cles promuove il “Dantedì” con il video “Gli imperdibili della Divina Commedia”

La Biblioteca Cles ha in programma una serie di iniziative per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Un anniversario importante per ricordare il Sommo Poeta che ha traghettato la lingua italiana dal 1300 fino al 2021. Il progetto viene inaugurato oggi, giovedì 25 marzo, in occasione del “Dantedì”. Il 25 marzo è infatti la data che gli studiosi riconoscono come giorno in cui è iniziato il viaggio di Dante nell’Inferno della Divina Commedia.

“Cento voci per Dante” è un ambizioso progetto di lettura integrale della Divina Commedia, nato dalla collaborazione tra Biblioteca di Cles e l’Istituto Pilati, nella persona del Prof. Francesco Suomela Girardi.

Un progetto che è germogliato, nonostante le difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria in corso, grazie alla volontà di valorizzare la figura di Dante e le sue opere. L’originalità dell’iniziativa consiste principalmente nell’attivazione del territorio e nell’ampio coinvolgimento che attorno al progetto si è creato.

Le realtà locali hanno risposto davvero con entusiasmo all’appello della Biblioteca e dell’Istituto Pilati. L’associazione Scenari Improvvisi, Pro Cultura Centro Studi Nonesi, l’Associazione Perché, ma anche alcuni volontari del Gruppo di Lettura e numerosi amici della Biblioteca di Cles, hanno voluto unirsi agli studenti ed al personale della scuola per prestare a Dante la propria voce.

Una cinquantina di registrazioni sono già collocate all’interno del sito web del Comune di Cles e dell’Itet Pilati in un’apposita sezione dedicata a Dante. Si tratta di un progetto in divenire e quindi, chi sentisse il desiderio di partecipare leggendo un canto, può ancora donare la propria voce contattando la Biblioteca di Cles.

Sempre sui siti web del Comune di Cles e dell’Istituto Pilati, si trova un altro progetto: “Gli imperdibili della Divina Commedia”, un breve video a cura di Emilia Piz con i versi irrinunciabili della Commedia di Dante.

Non può mancare naturalmente la consueta proposta di approfondimento letterario che la Biblioteca offre ai suoi utenti mediante una selezione di libri a tema, ma anche l’attività didattica ‘VianDante’, riservata all’Istituto Comprensivo di Cles.

Le proposte dedicate a Dante Alighieri proseguiranno durante tutto il 2021 grazie anche ad alcuni partner che sostengono la Biblioteca come Dolomiti Energia e il Sistema Bibliotecario Trentino.

Si ricorda che la Biblioteca non è chiusa ma aperta su prenotazione. In zona rossa è attivo il servizio da asporto preferibilmente previo contatto telefonico o via email (0463/422006 e biblioteca@comune.cles.tn.it). È un’apertura limitata, ma che consente di continuare a leggere e di fruire dei suggerimenti di lettura proposti, come quelli relativi a Dante.

Per ulteriori informazioni: Biblioteca di Cles